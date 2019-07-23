Milletvekili Erdinç'ten belediyeden çıkarılan işçilere destek

Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı İslam Bünül ve ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Milletvekili Erdinç'i, Ak Parti İlçe Başkanı İslam Bünül, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyelerinin yanısıra Ceyhan Belediyesinden çıkartılan işçiler ve çok sayıda partili karşıladı.

Burada partililere hitap eden Erdinç "AK Parti iktidarı döneminde her alanda daha fazla özgür ve güçlü bir Türkiye olduğunu belirterek şöyle devam etti; başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımız, partililer ve vatandaşımızın güven ve desteğiyle dünyada adı duyulan ve sözü geçen bir ülke konumuna geldik. Bunun kıymetini bilmek durumundayız. Bu gayreti hiçbir teşkilat mensubu eksik etmemeli boşa çıkartmamalı" dedi.

Partililerin talep ve sıkıntılarını dinledikten sonra parti içi uyum ve aidiyet duygusuna vurgu yapan Erdinç; "AK Parti hiçbir zaman birilerinin bir yerlere gelmek için kullanacağı basamak değildir, herkes haddini ve yerini bilecek, bu parti milletin partisidir. Genç ve mücadeleden kaçmayan vefakar ilçe başkanımız ve ilçe teşkilatımızın sonuna kadar yanındayız" diyerek ilçe teşkilatına desteğini vurguladı. Erdinç, işten çıkartılan belediye personellerinin sıkıntı ve taleplerini dinleyerek mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında gerekli desteği sağlayacaklarını ve kendilerini yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Bünül "Her kademede parti içi uyumu gözeteceğiz"

Adana milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in ziyareti ve desteği nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül de, "AK Parti Ceyhan İlçe Teşkilatı olarak vatandaşlarımıza hizmet noktasında gece gündüz demeden aidiyet duygusunu gözeterek çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ailem dahi olsa, kendi menfaatleri için davamıza zarar verenlerle yollarımızı ayıracağız. Tepeden tırnağa temizlik yapıp arınacağız" sözlerine vurgu yaparak, ailemiz dahi olsa partimizi şahsi çıkarları için kimsenin kullanmasına izin vermeyecek, çürük elmaları temizleyeceğiz" diye konuştu.

Ceyhan'a yapılacak yatırımlara değinen Bünül, "Ceyhan OSB ve Serbest bölgeye yapılacak olan işletmeler ile ilçemizin iş sorununun ortadan kalkacağı ve buralarda çalışma noktasında AK Parti Ceyhan ilçe teşkilatı olarak Ceyhanlı hemşehrilerimizin alımı için elimizden geleni yaparak baştan sona sürecin takipçisi olacağız. Vekilimiz Sayın Erdinç'e ziyaretlerinden dolayı teşkilatımız ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA