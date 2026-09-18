CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıktı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci devam ederken gözler Nisan 2027’de yapılması planlanan büyük kurultaya çevrildi.

Genel başkanlık koltuğu için kimlerin yarışacağı merak edilirken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti kulislerinde konuşulan 6 ismi açıkladı.

KENDİ ADAYLIĞINA KAPIYI KAPATTI

tv100’de katıldığı programda genel başkanlık için adının geçmesine ilişkin konuşan Gürsel Erol, kendisini bu görev için uygun görmediğini söyledi. Erol, “Evet, başarılı bir milletvekiliyim; ancak kafamdaki genel başkanlık profiline baktığımda kendimi bu iş için yeterli görmüyorum” ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE KONUŞULAN 6 İSMİ TEK TEK SIRALADI

Gürsel Erol, CHP Genel Başkanlığı için parti kulislerinde adı geçen isimleri de tek tek sıraladı. Erol’un açıklamasına göre bu isimler; eski Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, eski Grup Başkanvekili Engin Altay, eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Muharrem İnce.

Ancak söz konusu 6 ismin tamamının resmen adaylığını açıklamadığı, isimlerin şu aşamada kulislerde konuşulduğu belirtiliyor. Aytuğ Atıcı ise genel başkanlığa aday olacağını daha önce açıkladı.

“DESTEKLEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN”

Gürsel Erol’a kulislerde konuşulan isimlerden hangisini desteklediği de soruldu. Erol, bu konuda henüz bir tercihte bulunmak için erken olduğunu belirterek adaylık sürecinin ilerleyen dönemde netleşeceği mesajını verdi.

Kaynak: Haberler.com