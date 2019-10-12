Milletvekili Çolakoğlu, basın masasının konuğu oldu

12.10.2019 15:52

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nde (ZGC) Basın Masası'nın konuğu oldu. Basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtlayan Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak ile ilgili merak edilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık'ı ve gazetecileri ziyaret eden Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Basın Masası'nın konuğu oldu.



Basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtlayan Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, şunları söyledi: "Nazik davetinize teşekkür ediyorum. Bu şekildi toplantı yapalım sohbet ortamı oluşturalım istiyorduk. Bugüne nasip oldu. Buraya katılan basın mensuplarımıza da teşekkür eriyorum. Son günlerde "Barış Pınarı Harekatı" var. Mehmetçik orada terör örgütlerini temizlemek için bölgede operasyon yapıyor. Onlar bu harekatı en iyi şekilde gerçekleştirerek ülkemizdeki misafirlere güvenli bölge oluşturulacak. Bugün başkanımız hem Zonguldak'ın sorunlarını tabi bizler vadi bölgesinde teşkilatın içine girdik. Vekil olduk. Hem Zonguldak, ilçelerin sorunlarını üç milletvekili olarak takip ediyoruz. Teşkilat mensuplarımızla beraber yapılacak ne iş varsa yapıp devletimizin imkanları gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zonguldak halkı sırtımıza bir yük yükledi. Belediye başkanlığını bize verdi. Belediye başkanımızla beraber yerel yönetim olarak elimizden gelen gayreti yapmak için yola çıktık. Zonguldak'ta güzel gelişmeler olacak. Ak Parti olarak görülmemişleri yapmış partiyiz. Zonguldak'ta yatırımları takip ediyoruz. Geçmişten bu yana vekillerimizin katkısı var. Ereğli yolu bitmiş durumda. Zonguldak-Ankara girişinde çalışmalar başladı "dedi



Çolakoğlu, Zonguldak ile ilgili merak edilen çalışmalar hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi: "Mithatpaşa Tüneli önümüzdeki Nisan ayına kadar açılacak. Faaliyete geçecek. Biz bunu 2020 yılı içinde faaliyete geçeceğine inanıyoruz. Talihsiz şekilde temeli atılan uzun yıllar atıl kalan Atatürk Devlet Hastanesi inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. BEÜ kavşağında yıllardır sıkıntı vardı. Onun da inşaatı devam ediyor. TOKİ'nin yapacağı peyzaj çalışması vardı. Protokol caminden sahil kesimine kadar onun da sözünü aldık. Lavuar alanıyla alakalı sıkıntımız vardı. Bakanlarımızın görüşmeleri sonucu oranın değeri yapıldı. Güzel iş yeri yapacağız. Filyos Limanı inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. Geçen hafta Kızılcahamam kampında bakanımıza arka plan çalışmaların yapılmasını söyledik. Havaalanımızda yurt içi seferler ve yurt dışı seferler ile ilgili konuyu Cumhurbaşkanımıza ilettik. Seferlerimiz başladı. Güvenlik anlamında birkaç sıkıntımız var onu da aşacağız. Pistin uzatılmasıyla alakalı çalışmalar var. Tarım OSB'nin arsa tespiti ve yönetim kurulu oluşturuldu. İmar çalışmaları yapılıyor. Parseller belli olduktan sonra 12 milyonluk ödenek ihtiyacı var. Yatırıma zaten alınmıştı. Alt yapı çalışmaları bittikten sonra parseller belli olacak. O konuda da çalışmalar sürüyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA