Milletvekili Ceyda Çetin Erenler: "Hiç Bir Güç, Milli İradenin Karşısında Duramaz"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, hiç bir gücün milli irade karşısında duramayacağını ifade etti.

28 Şubat'ta halkın büyük eziyetlere maruz kaldığını kaydeden Ceyda Çetin Erenler, "Gün; her geride bırakılan günün mukayasesi yapıldığı zaman anlam kazanır. Unutmak değil, hatırlayarak yaşamak ve yaşanılanlardan ibret alarak geleceğimize emin adımlarla yürümeliyiz. İnsani değerlerimizi ve toplumları millet yapan temel değerleri göz önünde bulundurarak hedeflerimizi gerçekleştirmeliyiz. Ülkemiz tarihinde 28 Şubat kararları olarak bilenen; milletimize eza ve bütünlüğümüze ceza olarak nitelendirilebilecek sürece kısaca değinmek isterim.Hiçbir güç ve irade yoktur ki millet iradesinden daha güçlü, milletten daha üstün olsun. Demokrasiye balans ayarı yaptıklarını söyleyenler ve bin yıl sürecek kararlar aldık diyerek, milli iradeyi görmezden gelenler milletimizin feraseti sayesinde akamete uğramışlar, işlemiş oldukları cürümlerin altında kalmışlardır. Sincan'da tankları yürüterek milli iradeye ayar vermeye çalışan o zihniyet 15 Temmuz'da tanklarının millet tarafından nasıl teslim alındığını da idrak etmiş olmalıdır.Hafıza-ı Beşer nisyan ile malüldür. Unutmamak gerekir ki dün ile bu günün mukayesisi yapılsın. Unutulmasın ki bu millet ne badireler atlatmış ne eziyetlere maruz bırakılmıştır. İnancından ötürü ötekileştirilen kardeşlerimiz, ikna odalarında ideoloji seanslarına mecbur bırakılan insanımız, başı kapalı olduğu için eğitim hakkı ellerinden alınan evlatlarımızı bir an olsun unutmadık.Başörtülü olması gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılarak yemin etmesine izin verilmeyen Merve Kavakçı hanımefendi sanıyorum içine düşülmüş olan vahim durumu çok net ifade etmektedir. Baskılarla ve dayatmalarla post modern adını verdikleri darbe ile hükümeti istifaya zorlayanlar millet ile oyun olmayacağını milli iradeye baş kaldırılamayacağını öğrenmeye mecburdurlar.Millet ile oyun olmaz, millet baskı altına alınmaz, millete efendilik yapılmaz. Bilinmelidir ki milli iradenin karşısında hiçbir engel duramaz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA