Milletvekili Bulut, "Elazığ Termal Turizmin Merkezi Olabilir"

Elazığ'ın bundan sonraki ticari yapısını çeşitlendirecek, geliştirecek, ticari yapısını artırabilecek nitelikte bir jeotermal su bulunduğunu anımsatan AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 60 derece sıcaklıkta, saniyede 90 litre debisi olan suyun 10 bin yataklı oteli kaldırabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı ve çalışanlarla görüşüp bilgi alan Milletvekili Bulut, kentte bulunan ve büyük bir ekonomik girdi sağlayacağı değerlendirilen jeotermal su ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nın Türkiye ve Elazığ'ın gören gözü, işiten kulağı olduğuna değinen Milletvekili Metin Bulut, bu yönü ile de ciddi bir boşluğu doldurdukları için tüm ekibe teşekkür etti.

"Elazığ termal turizmin merkezi olabilir"

Dün Elazığ'da büyük bir olaya şahitlik ettiklerini anımsatan Milletvekili Bulut;" Elazığ'da bir termal suyun sondaj açılışı, bakanımızın katılımıyla yapıldı. Bu sadece bir sondaj değildi. Elazığ'ın bundan sonraki ticari yapısını çeşitlendirecek, geliştirecek, ticari yapısını artırabilecek nitelikte bir su bulduk. Bulduğumuz su kadar, bulunan yerde çok önemli. Bölgenin turizme müsait olması lazım. Elazığ merkezi sayılabilecek, Elazığ 10-15 kilometre uzak olan bir yer. Burada bir tesisleşme yoluna gidebilirsek, Elazığ çok kısa bir süre içerisinde termal turizmin merkezi olabilir. Alt yapısı, iklimi müsait. Onun dışında sosyal kodları da müsaittir. Elazığ muhafazakar bir yer, bu yönüyle de kıymetli bir iş olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kaynak aktaracak devletimiz, hükumetimiz var"

Hayal ettikleri şeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Milletvekili Bulut, "Sondaj çalışmaları çok zor, riskli ve maliyetli çalışmadır. Her sondaj da bu tür imkanlar bulamayabiliyorsunuz. Ama sondaj yapmadan da bu tür güzellikleri yerin altından yerin üzerine çıkarma şansınız ve ihtimaliniz olmuyor. Bunun için güçlü bir devlet olmak lazım. Allah'a hamd olsun ki, bugün bu tür çalışmalara kaynak aktarabilecek büyük ve güçlü devlet olmuşuz. Sohbet esnasından MTA genel müdürü ile konuşurken Ankara'ya 60 kilometre mesafede bulunan Polatlı'da çok zengin bir maden yatağından bahsetti. Milyar dolarlık bir maden yatağı keşfedilmiş. O maden yatağı 100 yıl öncede oradaydı. Ama orada hissedilememişti. Ankara'nın göbeğinde olan bir yer. Bunu ne zaman ortaya çıkarabiliyorsun. Bunu araştırabilecek kaynağı imkanı bulunca ortaya çıkarıyorsunuz. Bu tür şeylere kaynak aktaracak devletimiz ve hükumetimiz var" diye konuştu.

"10 bin yatak kapasiteli oteli kaldırabilecek kapasiteli bir su"

Termal suyun sıcaklığının 60 derece olduğunu ifade den Bulut, "Bu sıcaklık fevkalade önemli bir sıcaklık. Debisi çok önemli. Saniye de 90 litre debisi var ve kendiliğinden çıkıyor. 2 bin 3 bin metre derinlikte pompa kullanmadan kendiliğinden çıkan bir su. 10 bin yataklı oteli kaldıracak kapasiteli bir su. Binlerce dönümlük arazide, serada kullanılacak bir su. Bununla kalmayacak, onun 1 kilo metre ve 500 metre yanındaki yeni sondajlar vurulabilecek. Bu ise mevcut kaynağı etkilemiyor. Önemli olan bunu çıkarmaktı. Demek oluyor ki burada böyle bir kaynak potansiyel var. Yeter ki ihtiyaç olsun. Biz orada yeni sular çıkarabiliriz. Çok kıymetli bir su bulduğumuzu ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA