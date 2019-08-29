Milletvekili Aydın'dan Giresun 2. OSB'de inceleme

29.08.2019 16:02

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ile GİRSAN Silah Sanayi firması ve yapımı devam eden fabrika inşaatlarını inceleyen Aydın, firmanın Yönetim Kurul Üyeleri Veysel Cürgül, İbrahim Cürgül ve Volkan Cürgül'den bilgiler aldı.

Aydın, burada yaptığı açıklamada, 2. OSB'nin faaliyete geçmesinde büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye teşekkür etti.

Ekonomik olumsuzluklara rağmen yatırımda geri durmayarak elini taşın altına koyan sanayicilere de teşekkür eden Aydın, "Kamulaştırılan bu arazileri sanayinin ve sanayicilerin hizmetine sunarak en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Aydın, GİRSAN firmasının 2. OSB'deki arsa genişletilmesi talebi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"GİRSAN hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından marka bir değerdir. Bunun büyümesi, yeni yerlere geçmesi ve yeni yatırımlar yapması da bizi gururlandıran bir olaydır. Bunun için GİRSAN'ın taleplerini de ilave taleplerini de değerlendiriyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bununla ilgili olumlu olmasını umduğum neticeye ulaşacağız."

Kaynak: AA