Milletvekili Aydemir'den Eser Siyaseti vurgusu
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Milletvekili Aydemir'den Eser Siyaseti vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin son 18 yılda yeni bir üslup ve anlayışla yönetildiğini, küresel ezberleri bozan bu yatırım ve reform süreciyle ülkenin 'Hizmet ve Eser Siyaseti' dönemi yaşadığını, demegoji ve yokluk politikalarının ise tarihe gömüldüğünü belirtti.

Milletvekili Aydemir'den Eser Siyaseti vurgusu
28.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:44

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin son 18 yılda yeni bir üslup ve anlayışla yönetildiğini, küresel ezberleri bozan bu yatırım ve reform süreciyle ülkenin 'Hizmet ve Eser Siyaseti' dönemi yaşadığını, demegoji ve yokluk politikalarının ise tarihe gömüldüğünü belirtti.

Aydemir 4. Hafta saha çalışmaları

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, saha çalışmaları 4'üncü hafta etabında, yapımları devam eden Sakalıkesik Ovası Sulama Projesi ile Pirinkayalar Tünelinde incelemelerde bulundu, Erzurum Yeni Canlı Hayvan Pazarında besicilerle bir araya gelerek tarımsal odaklı görüşmeler gerçekleştirdi.

'Önce insan'

Türkiye'nin son 18 yılda, diğer ulaşım yollarında olduğu gibi, Karayolu ulaşımında da Cumhuriyet tarihinde emsali olmayan yatırımlarla yeni ve çağdaş bir imaja kavuştuğu, bölünmüş yollar, tünel ve geçitlerle tezyin edilerek hizmete sunulduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Bu yatırımlar AK Davaya has olan 'önce insan' vurgusunun bariz ifadeleridir.' dedi.

Tünel Projeleri

Erzurum ve çevre iller arasında ulaşım şartlarını iyileştiren, kış aylarında yaşanılan ulaşım çilesini sona erdirecek 8 önemli tünel projesinin kaydedildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ' Ovit'le denize bağlanan Erzurum; Kop, Kırık, Pirinkayalar, Çirişli, Kireçli, Dallıkavak tünelleriyle bölgesinin ulaşımda da cazibe merkezi olma konumunu güçlendiriyor' değerlendirmesini yaptı.

BÖLÜNMÜŞ YOLDA REKOR VE YILDIRIM'IN TESPİTİ

AK Parti iktidara gelindiğinde Erzurum karayolu ağında sadece 49 kilometrelik bölünmüş yol bulunduğunu, 18 yıllık süreçle bu tür yol uzunluğunun 700 kilometreyi aştığını belirten Milletvekili Aydemir, Son Başbakan Binali Yıldırım'ın, 'Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, memleketin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birleştirdik. Biz yol bölüyoruz ama bölücülere yol vermiyoruz" sözlerini hatırlattı.

Eser Siyaseti

Milletvekili Aydemir, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayarak Gürbulak'a kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak olan ve Ovit Tünelinin devamı olarak nitelendiren Kırık; Doğu Anadolu Bölgesini Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine ulaştıracak olan ve Erzurum'un turizm alanında tanımı kaydında tarihi bir işlev görecek olan 2.3 kilometre uzunluğundaki Pirinkayalar; Erzurum - Bingöl yolunda kış aylarında ulaşım sorununu tamamen sona erdirecek olan Çirişli; ilin doğal ziynetlerini barındıran Tortum ve Narman ilçelerine ulaşım süresini azaltacak olan Kireçli; Erzurum İspir yolunu 4.5 kilometre kısaltan Dallıkavak Tünel projelerini paylaştı.

Aydemir Beton Atma Törenine Katıldı

4'üncü hafta saha çalışmaları kapsamında yapımı devam eden Pirinkayalar Tünelinde incelemelerde bulunan ve beton atma törenine katılan Milletvekili Aydemir, 'Erzurum Artvin yolunda yapımı süren Pirinkayalar Tünelindeydik. Delme işlemi sonrası en mühim safha olan beton atmanın ilk harcına iştirak nasibimiz oldu. AK Parti, Milletimizin ferah feza yaşamasını hedefleyen siyasi adres; Sayın Cumhurbaşkanımız ise eşsiz lider. Milyar kere şükür.' niyazında bulundu.

Aydemir Sakalıkesik Projesini İnceledi

Milletvekili Aydemir'in saha çalışmaları yatırım incelemesi programının bir diğer adresi Sakalıkesik Ovası Sulama Projesi inşaatı oldu. Sakalıkesik Ovası Sulama Proje sahasında incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir, 'Proje tamamlandığında 3 bin 500 kişiye istihdam alanı açılacak. Ekonomiye katkısı 70 milyon olacak.. Biran önce tamamlansın gayretindeyiz. ' dedi.

Başkan Sekmen'e Teşekkür

Tarımsal yatırımlar kaydında Erzurum Canlı Hayvan Pazarında incelemelerde bulunarak besicilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ' Avrupa'da dahi benzeri olmayan Erzurum Canlı Hayvan Pazarında incelemelerde bulunduk. AK Parti öncesi ilkel şartlardaki Mal Meydanından, eşsiz nitelikte modern tesislere ulaştık şükür. İşte bunun için, Milletimiz, 'Yaparsa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ak kadrolar yapar.' diyor. İşte bu yatırımlar bu tespitin yadsınamaz ifadeleridir. ' yorumunu yaptı. Aydemir, tarımsal alanda Erzurum'a cazibe kazandıran yatırımın hayata geçirilmesi yolunda yoğun gayret sarf eden ve emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Ciritçi Dede'yi Ziyaret

Milletvekili Aydemir yatırım incelemesi çalışmaları kapsamında yol güzergahlarında bulunan kırsal yerleşim alanlarında yaşayan dadaşlarla görüştü. Erzurum'da gerçekleştirilen 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları(UNİVERSİAT2011) açılışında at sırtında yaptığı muhteşem gösteriyle büyük ilgi toplayan ve Ciritçi Dede olarak anılan Hacı Baki Bayraktutan'ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, Asude bir hayat sürdüren Sayın Bayraktutan'ın ev sahibi olmasını sağlamış. "Reis-i cumhurumuza 5 Vakit dua ediyorum" diyor. Biz de Onun hayır dualarına ortak olma şeref ve mutluluğunu yaşadık' dedi.

Yük Olan Değil, Yük Alan Kahraman

Milletvekili Aydemir'in bir diğer ziyaret alanı Taşlıgüney oldu. Kovid19 salgını sonrasında köye dönüş yapan girişimci Özkan Aslan'la görüşen Milletvekili Aydemir, 'Taşlıgüney köyünü ziyaretimizde nitelikli bir gençle karşılaştık. Özkan Aslan pandemi sonrası köyüne dönüp çobanlık yaparak hem evine hem ülke ekonomisine değer katıyor. Kahramanlık da budur işte. Yük olan değil yük alan kahraman. Minnettarız. ' ifadesine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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