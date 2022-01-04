Milletvekili Aydemir'den CHP'ye sert tepki

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP'nin kodlarında bir değişiklik yok. CHP değişmedi, değişmez. Kuran öğrenimine, öğretimine "Ortaçağ zihniyeti" diyen anlayış fırsat bulduğunda inanç hürriyetinin de önünü kapatacaktır" dedi.

AK Parti Grubu Yönetim Kurulu üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı toplam ihracatının 225 milyar dolar olduğunu anımsatarak, ihracat değerlerinin her ay rekor kırdığını, geçen yılın bereketli bir yıl olduğunu söyledi.

'Cumhurbaşkanımıza minnettarız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılbaşı paylaşımları Milletvekili Aydemir'in basın toplantısı gündemindeydi. Milletvekili Aydemir, "Her Bakanlık kanalıyla yüzlerce eser kazandıran Cumhurbaşkanımıza minnettarız, destek veren milletimize de medyun-u şükranız" mesajını verdi.

Aydemir'den Mersin'in kurtuluş günü kutlaması

Milletvekili Aydemir Mersin Milletvekili Zeynep Gülyılmaz'ın da katıldığı basın toplantısında, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünü kutladı. Aydemir, ' Sayın Milletvekilimizin şahsında Mersin'imizin 100'üncü şahlanış yılını coşkuyla kutluyorum. ' dedi.

Aydemir 3 Ocak 1952 Pasinler depremini gündeme taşıdı

Milletvekili Aydemir Basın toplantısında 1917 yılında Ardahan'da camiye topladıkları 373 insanımızı katleden Ermeni çetelerini lanetleyerek, 'Bunu asla unutmayacağız. Bunları unutursak, tarihi yaşanmışlıkları kayıttan silersek aynısını bir daha yaşarız. 104 yıl önceki katliamda yaşamlarını yitiren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.' İfadesini kullandı.

Pasinlerde 3 Ocak 1952 yılında yaşanan, 5.8 büyüklüğüne sahip deprem sonucu 69 kişinin yaşamını yitirdiği, 299 kişinin yaralandığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, depremzedeleri rahmetle yad etti.

Aydemir 2021 yılı büyüme ve ihracat rakamlarını paylaştı

TBMM'deki basın toplantısında 2021 yılının ihracatta rekor değerlere ulaşıldığı bir dönem olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Elbette sıkıntılarımız oldu, dünyadan kaynaklanan netameli zaman dilimlerini yaşadık, ama bunun içerisinde pozitif yönüyle ayrışan bir ülke olduk. İşte bu ayrışmanın sonucudur bu paylaşımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir'den eğitim şehitlerine vefa

Diyarbakır'da, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eğitim şehitlerini rahmetle anan Milletvekili Aydemir, bu şehitlerden birinin AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Şahin Eronat olduğunu anımsattı.

Milletvekili Aydemir, terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın yayımladığı son videodaki "dostlarımız" ifadesine dikkati çekerek, "Kimdir bunlar? Kimlerle beraber hareket ediyorlar? On binlerce insanımızın kanında parmağı olanlar, kimlerin dostu, özellikle bilinsin. Kalkan, 'Biz, sol, sosyalist hareketler iktidar olsun diye uğraşıyoruz' diyor. Bunların Kürt diye bir derdi yok, Kürt düşmanı bunlar. Bakın PKK kimi dost hanesi içine koyuyor, kimi düşman olarak tayin ediyor?" diye konuştu.

'CHP kodlarında bir değişiklik yok'

PKK elebaşı Kalkan'ın, CHP, İYİ Parti, HDP, Deva Partisi'ni dost hanesi; AK Parti ve MHP'yi düşman hanesi içine koyduğunu hatırlatan Aydemir, CHP'nin ısrarla, "Dostlarımızla iktidara geleceğiz" vurgusunu yaptığını aktardı. İbrahim Aydemir, "CHP, dost kavramının içerisinde sadece HDP ve İYİ Parti'yi değil, açıkça PKK'yı kastediyor. Bakın PKK'lılar aynen bunu söylüyor. Kaldı ki zaten bunların ortak düşmanı var. CHP'nin kodlarında bir değişiklik yok. Evlatlarımızın dini eğitimden geçmesi, CHP'nin zoruna gidiyor. Kimse CHP'nin 'Helalleşelim' demesine inanmasın. CHP iktidar olursa aynen bıraktığı yerden devam edecektir. Yine inanç hürriyetinin önüne engeller koyacaktır. Yine evlatlarımızın, eğitim, dini tedris görmesini mutlaka engellemek için elinden geleni yapacaktır. Zaten bunu kendileri ifade ediyorlar." diye konuştu. - ERZURUM

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