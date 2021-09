Milletvekili Aydemir'den Başkan Yücelik'e ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret ederek, şehrin ekonomisi ve iş dünyasının meselelerine yönelik istişarelerde bulundu.

AK Parti il yöneticileriyle birlikte Başkan Yücelik'i ziyaret eden Milletvekili Aydemir, sorunların çözümünde istişarenin önemine dikkat çekti. Bu anlamda, iktidar partisi olarak vatandaşın beklediği hizmetlerin, projelerin hayata geçirilmesinde ve mevcut sorunların çözüme kavuşturulmasında istişareye ve yerinde tespitlere özen gösterdiklerinin altını çizen Aydemir, ekonomiye dinamizm katan reel sektör temsilcileriyle de her an dirsek temasında olmaya çaba gösterdiklerini ifade etti. İş dünyası temsilciliği ve sanayicilik anlamında ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in büyük bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip duayen bir isim olduğunu kaydeden Aydemir, "Bu sebeple, şehrimizin ve özellikle iş insanlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik her zaman kendisiyle istişare ediyoruz. Bizler, şehrimizi, bölgemizi ve ülkemizi her alanda daha iyi noktalara getirmek için; birbirimizi anlamaya, birlikte çalışmaya, güç birliği yapmaya, bu şekilde sorunlara çözüm üretmeye ve yeni projeleri hayata geçirmeye mecburuz" dedi.

"Sorunlarımızı muhataplarına ilettik"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de kolektif çalışmaya ve istişareye kendisinin de büyük önem verdiğini vurguladı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin, toplum sağlığı ve sosyal hayatı olduğu gibi ülke ekonomilerini de etkisi altına aldığını belirten Başkan Yücelik, ülkemizde de alınan tedbirlerle bu etkinin azaltılmaya çalışıldığını hatırlattı. ETSO'nun, bu dönemde işletmelerin ve çalışanların yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasındaki kişi ve kurumlarla sürekli irtibat halinde olduğunu anlatan Yücelik şunları söyledi; "Ülke olarak yaşadığımız bu zor süreçte, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, milletvekillerimiz, il yöneticilerimiz ve ilgili bürokratlara düzenlediğimiz online toplantılarda sorunlarımızı, talep ve beklentilerimizi ilettik. Yine bu taleplerimizi aynı şekilde TOBB aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı'na ulaştırdık. Devletimiz de, yaşanan sıkıntılara imkanlar ölçüsünde çözüm buldu. İş dünyasının ve çalışanların bu dönemde mağdur olmaması için gereken desteği sağladı"

"İkinci bir kapanmayı kaldıramayız"

Ülke ekonomisinin ikinci bir kapanma dönemini kaldıramayacağını ifade eden Başkan Yücelik şöyle devam etti; "Salgından kurtulmak için hepimiz sorumlulukla hareket etmeliyiz. Aşıyı ve pandemi tedbirlerini toplumun bütün fertleri önemsemeli ve başka insanların sıkıntı yaşamasına sebep olmamalıyız. Bununla birlikte ekonomimizin, enflasyon ve kur baskısından kurtulması gerekiyor. Kurdaki artış iş yapmayı, yatırım yapmayı zorlaştırıyor. Pahalılık, üretimin, ticaretin ve vatandaşın belini büküyor. En hızlı şekilde ekonominin sırtındaki kur ve enflasyon yükünün atılıp, fiyat istikrarının sağlaması için çaba gösterilmesi gerekiyor. Bu sağlandığı takdirde iş dünyamız da çalışmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edip, ülke ekonomisine katkısını sürdürecektir." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri