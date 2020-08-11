Milletvekili Aydemir: 'Dahası olacak inşallah'
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Milletvekili Aydemir: 'Dahası olacak inşallah'

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, 'Ülkemiz her sahada çağ atladı, aynı şey Erzurum için de geçerli; ama yetmez, dahası olacak inşaallah. ' dedi.

Milletvekili Aydemir: 'Dahası olacak inşallah'
11.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:24

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, 'Ülkemiz her sahada çağ atladı, aynı şey Erzurum için de geçerli; ama yetmez, dahası olacak inşaallah. ' dedi.

Milletvekili Aydemir, hafta başı saha çalışmaları programı düzeyinde ilde kamu ve özel sektör eliyle gerçekleştirilen yatırım alanlarında incelemelerde bulundu.

Aydemir Turizm Yatırımlarını Değerlendirdi

Erzurum'un tarih ve kültürün yanı sıra doğa, kış, dağ, yayla, mağara, botanik, termal, sağlık gibi, hemen tüm turizm alanlarında bir destinasyon olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, bu alanda kamu ve özel sektör eliyle gerçekleştirilen yatırımların ekonomik önem taşıdığını, özellikle istihdam sağlayıcı olduğunu vurguladı.

Aydemir'den Yatırım İzleme ve Takip Çalışması

'Yatırım izleme ve takip' çalışması kapsamında özel sektör tarafından gerçekleştirilen 500 yataklı Hilton oteli inşaat alanında yatırımcılarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, 6 aylık bir süre sonrasında tamamlanarak hizmete girecek olan Yakutiye Gençlik Merkezi inşaatında yetkililerden bilgi aldı, inşaat sürecini değerlendirdi.

Turizm Yatırımı

Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'a özel sektör eliyle turizme dönük bir güzel yatırım daha yapılıyor. 500 yataklı Hilton Otel inşaatını gezip yapımcıların heyecanlarına ortak olduk. Ülkemiz her sahada çağ atladı, aynı şey Erzurum için de geçerli; ama yetmez, dahası olacak inşaallah. ' değerlendirmesinde bulundu.

6 Ayda Tamamlanacak

Erzurum'daki yatırımları takip programını Yakutiye Gençlik Merkezi inşaatıyla sürdüren Milletvekili Aydemir, AK süreçte nüveyi gençliğin ve bu kesime yönelik yatırımların oluşturduğunu bildirdi.

Aydemir, yapımı devam eden Gençlik Merkezi yatırımına yönelik olarak, '6 ay gibi bir sürede tamamlanacak bu güzel yapı gençlerimize hizmet edecek; gençlerimiz de ülkemize enerjileriyle büyük değer katacaklar inşaallah. ' açıklamasını yaptı.

Aydemir Taksi Durağında Esnafla Buluştu

Yatırım takip çalışmalarına paralel olarak esnafla istişare etkinliklerini devam ettiren Milletvekili Aydemir, şoför esnafıyla bir araya geldi. Erzurum'daki saha çalışmalarının her etabında taksi duraklarını ziyaret ederek, sosyo ekonomik nabız tutan Aydemir, saha çalışması geleneğini bir başka taksi durağında sürdürdü.

Esnaftan Cumhurbaşkanına Dua

Taksi durağında şoför esnafıyla söyleşen Milletvekili Aydemir, Pandemi sürecinde yaşananları anlattı, esnafın yaşadıklarını dinledi, şoför esnafının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Allah Onu başımızdan bozmasın' duasına ortak oldu. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 'Süreci muntazam götüren ülkemize duyulan güven ve Cumhurbaşkanımıza yürekten yapılan dualar dadaşça bir kıvamdaydı. Teşekkür ediyoruz. ' dedi.

Aydemir Türk Kızay'ın Konuğuydu

Milletvekili Aydemir'in hafta başı saha çalışmasının son adresi Türk Kızılay oldu. Erzurum Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil ve yönetim kurulu üyeleriyle söyleşen Milletvekili Aydemir, Kızılay'ın Erzurum 'a dönük yatırımlarını ve kurban bayramındaki bağışların düzeyini ele aldı. Başkan Bozhalil kurumun vizyonu odağında bilgi aktardı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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