Milletvekili Aday Adayı Mustafa Tuncer Hızlı Başladı

AK Parti'nin aday adaylarından Mustafa Tuncer temayül öncesinde şehirde adım atmadık yer bırakmadı.

ABD MÜSİAD Başkanlığı görevine ara vererek AK Parti'den Sakarya Milletvekili Aday Adayı olan Mustafa Tuncer resmi müracaatının ardından temaslarına hız verdi. AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret ederek temaslarına başlayan Tuncer, Adapazarı, Arifiye, Sapanca, Akyazı, Erenler ve Hendek teşkilatları ile buluştu. Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri ile bir araya gelerek hedeflerini anlatan Mustafa Tuncer temasları sırasında Sakaryalı bir sanayici ve işadamı olarak şehrin gelişmesi için öngördüğü projeleri de muhataplarıyla paylaşma fırsatı buldu.

"Sakarya kazanacak"

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde konuşan Tuncer, "Türkiye düşmanları karşılarında her zaman Sakarya'yı ve Sakaryalıyı bulmuştur. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan Türkiye'ye zarar vermek isteyenlere karşı koyacak diğer taraftan da milletimizin daha mutlu yaşaması için her türlü çabayı göstereceğiz. Cesaret gösteremeyenler esarete mahkum olur. Biz cesur ve kararlı adımlarla Sakarya'nın ve Türkiye'nin başarısı için seferber olacağız. Sakaryalı bir sanayici ve işadamı olarak ABD'deki ve Sakarya'daki ticari başarılarım, tecrübelerim ve kazanımlarımı Sakarya için seferber etmek için yola çıktım. Bugüne kadar yılın belli zamanlarında bulunduğum Amerika'da Türkiye'nin sesi olmaya çalıştım. Bir yandan da Sakarya ve Türkiye'deki faaliyetlerimi sürdürdüm. Ben şehrimin güç kazanmasını istiyorum. Ben Sakarya'da daha fazla yatırım, üretim ve istihdam istiyorum. Ben Sakarya'nın gençleri hem Türkiye'de hem yurt dışında başarıdan başarıya koşsunlar istiyorum. Ahmet Akkoç İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nde okurken Demirspor'da güreş yaptım. Hayatım boyunca çok farklı alanlarda başarılar kazandım ama Demirspor formasıyla güreşte Sakarya ikincisi olduğum gün kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Şimdi Ak Parti formasıyla sahaya çıkıyoruz. Dertleri, sorunları biliyoruz. Biz bu sorunlara teslim olmayacağız, biz bu sorunları teslim alacağız. Türkiye'yi kündeye getirmek isteyenler inşallah 24 Haziran'da tuş olacaklar" dedi.

"Yarın akşam TV NET canlı yayında"

Mustafa Tuncer şehirdeki temaslarını sürdürürken yerel ve ulusal medyada yer almayı da ihmal etmiyor. Yerel basın temsilcilerine ziyaretlerde bulunan Mustafa Tuncer yarın akşam saat 23: 00'de TV NET canlı yayınında olacak ve Faruk Aksoy'un sunduğu programda Yenişafak Gazetesi Köşe Yazarı Yusuf Kaplan ile gündemin sıcak konularını yorumlayacak. - SAKARYA