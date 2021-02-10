Millete Sesleniş konuşması ne zaman? Recep Tayyip Erdoğan ne zaman, saat kaçta konuşacak? Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü ulusa sesleneceğini açıklamış ve önemli müjdeler vereceğini ifade etmişti. Milyonlarca vatandaş bütün gün Millete Sesleniş konuşması ne zaman? Recep Tayyip Erdoğan ne zaman, saat kaçta konuşacak? Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorularını merak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeler vereceğini ifade ettiği Millete Sesleniş konuşması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Saatler ilerledikçe vatandaşlar Millete Sesleniş konuşması ne zaman?Recep Tayyip Erdoğan ne zaman, saat kaçta konuşacak? Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapmayacak mı? merak etmeye başladı. Resmi bir açıklama gelmese de, hali hazırda milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı'ndan gelecek müjdeli haberleri bekliyor! İşte detayları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASINDA NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan günler öncesinde Çarşamba gününü işaret etmişti. Bugün önemli açıklamalarda bulunacak olan Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş programı bugün akşam olacağı düşünülüyordu. Resmi bir açıklama gelmedi. Herkes gelecek haberi bekliyor.

BUGÜNKÜ MÜJDE NE OLACAK?



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.