Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama ve 'hak ettin' diyenlere öfkeli yanıt

Ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, Barcelona'da bir hayranının kendisini elleyip öpmeye çalışmasına, sosyal medyada ise olayın ardından 'seksi olmak istiyordun başke ne bekliyordun?' yorumları paylaşanlara Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Miley Cyrus hayranlarıyla bir araya gelirken arkasından yaklaşan bir adamın ünlü şarkıcıyı boynundan tutup kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı görülüyor.

Cyrus, "O ne isterse giyebilir. Bakire olabilir. Beş farklı kişiyle yatıyor olabilir. Kocasıyla olabilir. Kız arkadaşıyla olabilir. Çıplak olabilir. İzni olmadan kimse ELLEYEMEZ" dedi.

Cyrus'un bu paylaşımı, şarkıcının şarkı sözlerindeki ifadeleri ve konserlerinde tercih ettiği kostümleri nedeniyle 'bu tür bir ilgiyi hak ettiği' yönündeki sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi.

Olay yaşandığı sırada Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth korumaların eşliğinde araçlarına doğru ilerliyordu.

Cyrus daha sonra 'hak etti' yorumlarına Instagram'dan da yanıt verdi. 'Seksi olmak istiyordun başka ne gibi bir tepki bekliyordun ki?' gibi yorumların alt alta dizildiği bir görseli paylaşan Cyrus, #StillNotAskingForIt (Hala bunu hak etmiyorum) etiketini kullandı.