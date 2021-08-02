Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı

Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp, Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne sıçrayan ve ardından Çökertme Koyu'nda etkili olan yangının 3'üncü gününde havanın aydınlanmasıyla 3 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale yeniden başladı.

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp, Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne sıçrayan ve ardından Çökertme Koyu'nda etkili olan yangının 3'üncü gününde havanın aydınlanmasıyla 3 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale yeniden başladı. Yangında, alevlerin Ören Mahallesi'ni tehdit etmesi nedeniyle Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'nde ormanlık alanda 31 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılınca, siyah dumanlar altında kalan Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleleri boşaltıldı. Ekipler, bu iki mahallede alevlerin yönünü kesti. Mahallelerde hayat neredeyse normale dönerken, ters yönde esen rüzgar nedeniyle Mazı Mahallesi yeniden tehlikeye girdi. Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar yüzünden Aşağı Mazı Mahallesi, kısa sürede alevlere teslim oldu. Köylülerden bazıları sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp tahliye edildi.  Geride kalanlar ise, köy meydanında toplanıp endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. Bu sırada alevler evlerini sardığı için sinir krizi geçiren ve fenalaşan köylülere sağlık ekipleri müdahale etti. Tehlike giderek artınca Aşağı Mazı Mahallesi'nde kalan diğer köylülerle az sayıdaki turist de tahliye edildi.

5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN AÇILDIAşağı Mazı Mahallesi'nin tahliye edilmesinin ardından, mahalle girişi jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı arasındaki yolun tutuştuğu ve artan tehlike nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi, kapanan yol 5 saatlik çalışmanın ardından açıldı.ÇÖKERTME KOYU TAHLİYE EDİLDİİtfaiye ve belediye işçileri Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez ünlü Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler bölgeyi kaplayınca Çökertme ve Gökbel mahalleleri tahliye edildi.TOPLAMDA 6 MAHALLE BOŞALTILDIMilas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.TERMİK SANTRALİ İÇİN ÖNLEM ALINDIÖte yandan alevlerin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlerin bu noktada kontrol altına alındığı ve termik santrale ilişkin bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangına, günün aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklarla havadan müdahale başladı. Köyceğiz, Marmaris ve Milas ilçelerinde devam eden yangınlara 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter ile havadan, 185 arazöz, 93 itfaiye aracı ve 1457 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi. 3 söndürme uçağı ve 3 helikopterin Milas'taki yangında görev yaptığı bildirildi.


- Muğla
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı
Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı
Alevler Bodrum'u sardı! Vatandaşlar evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrum'u sardı! Vatandaşlar evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Onur Akay Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 10:54:17. #1.16#

title