Milas'taki atık yağ projesine, İstanbul'dan destek geldi
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Milas'taki atık yağ projesine, İstanbul'dan destek geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Cengiz Topel İlkokulu'nun yürüttüğü, "Ortaca' da Evimiz Temiz Kalsın Çevremiz" adlı projeye, İstanbul Bakırköy'de yaşayan ortaokul öğrencisi İpek Varol'dan destek geldi.

Milas'taki atık yağ projesine, İstanbul'dan destek geldi
12.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:55

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Cengiz Topel İlkokulu'nun yürüttüğü, "Ortaca' da Evimiz Temiz Kalsın Çevremiz" adlı projeye, İstanbul Bakırköy'de yaşayan ortaokul öğrencisi İpek Varol'dan destek geldi. Varol ailesi, evlerinde kullandıkları bitkisel atık yağları, bedensel engelli çocuklara tekerlekli sandalye alınması için kargo ile Ortaca'ya gönderdi.

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri "Muğla'da İlkokullu Öğrenciler Haykırıyor: Ortaca' da Evimiz Temiz Kalsın Çevremiz!" projesi kapsamında bitkisel ve atık yağları toplanıp, toplanan her bin litre atık yağ karşılığında ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere tekerlekli sandalye alınıyor. Ortaca'daki minik öğrencilerin projesine bir destek de İstanbul'dan geldi. Ortaokul öğrencisi İpek Varol, ailesinin de desteğini alarak, evinde biriktirdiği atık yağları Ortaca'ya gönderdi.

"Proje ilk kez 2018-2019 öğretim yılında uygulandı"

Proje 2018 Kasım'da başladığında Muğla'da sadece Ortaca ve çevresinde biliniyordu. 2019 Şubat ayında Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, proje sorumlusu öğretmen Kamil Karakaş ve öğrencileri makamına davet ederek, desteğini açıkladı. O günden sonra projenin ivmesi de artmaya başladı. 2019 Nisan ayında bin litrelik hedefi aşan Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, kazandıkları sandalyeyi akranları sekiz yaşındaki Duygu isimli bir çocuğa armağan etti. Duygu'nun sevincini gören minikler, kampanyayı ikinci kez uygulamak istedi. Kovid -19 salgını sebebiyle ikinci bin litrelik hedefe ulaşamayan minikler, son olarak 725 litre atık yağ topladı.

"Sosyal medyadan kampanyayı duyurdular"

Cengiz Topel İlkokulu Çevreyi ve Yeşili Koruma Kulübü öğretmeni Kamil Karakaş, sosyal medyadan kampanyayı duyurmaya devam etti. Kampanyanın daha geniş bir çevrede duyulmasının ardından 13 yaşındaki Ortaokul öğrencisi İpek Varol, Kamil öğretmene sosyal medya üzerinden ulaştı. Varol, tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermek istediğini belirterek, topladığı atık yağları İstanbul'dan kargo ile Ortaca'ya gönderdi. Ortaca Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Hamdi Kartal da projelerinin etkisinin artmasından memnun kaldıklarını dile getirerek Varol'a teşekkür etti. İstanbul'da okuyan ortaokul öğrencisi Varol'a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı, Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi ve kampanya tanıtım ürünlerinden oluşan bir paket hediye edildi.

Okul müdürü Kartal konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, başlangıçta Ortaca ilçesinde uygulanan, bitkisel atık yağ toplama, toplanan atık yağlarla tekerlekli sandalye alma ve bir çocuğun engelini aşma projesinin ülke geneline yayılmasının önemine değindi.

Proje sorumlusu öğretmen Kamil Karakaş projeye destek veren herkese teşekkür ederek, "İki yıl önce bitkisel atık yağ toplayacağımızı, bin litreye ulaşınca tekerlekli sandalye kazanacağımızı ve bir çocuğu sevindireceğimizi söyledik. Çevremizdeki pek çok yetişkin bize inanmazken, öğrencilerimiz inandı. Bazen ümitsizliğe de düştük. Ancak o anlarda öğrencilerimizin inancı ve getirdiği atık yağlar, bu projenin ülke geneline yayılmasına vesile oldu" dedi.

Bitkisel atık yağların geri dönüşümü konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyleyen ortaokul öğrencisi İpek Varol ise "Konu ile ilgili video çekip sosyal medyada da paylaştım. Türkiye genelinde okulların ve belediyelerin toplama merkezi olduğunu biliyorum. Ancak tekerlekli çocuk sandalyesi kampanyasına destek vermek istedim. Atık yağları İstanbul'dan kargo ile Muğla'ya gönderdim" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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