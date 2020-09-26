Milas'ta "İnsan yüzlü örümcek" bulundu
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Milas'ta "İnsan yüzlü örümcek" bulundu

26.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:17
Milas'ta

Muğla'nın Milas ilçesinde 6 yaşındaki minik Yankı'nın dikkatini çeken ve babası Erkan Erol tarafından koruma altına alınan Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde 6 yaşındaki minik Yankı'nın dikkatini çeken ve babası Erkan Erol tarafından koruma altına alınan Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği bulundu.

Milas'ta Abdullah Yankı Erol isimli 6 yaşındaki minik çocuğun dikkatini çeken canlı Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği çıktı. Babası Erkan Erol'un tarafından internette yaptığı araştırma ile cam kavanozda koruma altına alınan örümcek ailenin bir anda ilgi noktası oldu. Bulduğu örümceğin ne olduğuyla ilgili internette araştırmaya koyulan Erkan Erol insan yüzünü andıran görüntüsüyle bu örümceğin köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi. Örümceği maydanoz ve peynir parçacıkları ile besleyen Erol ailesi ona gözü gibi bakıyor. Araştırmasına göre Türkiye'de şu ana kadar bu örümcekten sadece 5 tane görüldüğünü belirten Erkan Erol, "6'incisi ise bende. Oğlumun dikkati üzerine bulduğumuz örümceğe evimizde koruyarak bakmaya çalışıyoruz. Eşim ile birlikte internetten araştırarak ne yediğini öğrenmeye çalıştık. Maydanoz, peynir ve et ile besleniyormuş. Örümceği ilk gördüğümde çok şaşırdım. Türkiye'de insan yüzlü örümceği bulan 6.aile olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. - MUĞLA

Milas'ta 'İnsan yüzlü örümcek' bulundu
Milas'ta 'İnsan yüzlü örümcek' bulundu
Milas'ta 'İnsan yüzlü örümcek' bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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