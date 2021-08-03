Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını etkisini artırarak devam ederken ilçedeki yangına ait son bilgileri aktaran Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçtiğini duyurdu. Twitter hesabından fotoğraf da paylaşan Tokat, "Eyvah. Böyle olacağı belliydi. Sinirimden ağlayacağım" notunu düştü.

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

ÇALIŞMALAR CANLA BAŞLA DEVAM EDİYOR

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale edilirken, Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti

BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Milas'ta devam eden yangınlarda son duruma ilişkin Twitter hesabından paylaşımlar yapan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının tehdit ettiği bölgeden bir fotoğraf paylaşarak yangının kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçtiğini duyurdu.

"SİNİRİMDEN AĞLAYACAĞIM"

Başkan Tokat paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Eyvah! Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi. Sinirimden ağlayacağım."

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti

"BİTTİ DENEN YANGININ GELDİĞİ HALE BAKIN"

Milas Belediye Başkanı Tokat, 1 saat önce yaptığı paylaşımda ise "Çok üzgünüm çok. Bu sabah size müjde vermeyi umduğum, bitti denen yangının geldiği hale bakın. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti - Haberler
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