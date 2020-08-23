Mike Tyson kimdir? Mike Tyson müslüman mı? Mike Tyson namaz kıldığı videosu
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Mike Tyson kimdir? Mike Tyson müslüman mı? Mike Tyson namaz kıldığı videosu

Boks tarihinin en asi oyuncusu olarak bilinen Mike Tyson'ın namaz kıldığı görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Badou Jack kimdir?

23.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:44

İslam dinini seçen Mike Tyson'ın ve İsveçli boksör Badou Jack'in namaz kılarken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu paylaşan Badou Jack, "Kardeşimle yan yana ibadet ediyorum." notunu düştü.

MIKE TYSON KİMDİR? MIKE TYSON MÜSLÜMAN MI?

Michael Gerard Tyson Müslüman olduktan sonraki aldığı isim Malik Abdul Aziz'dir. 30 Haziran 1966 yılında Brooklyn, New York, ABD'de dünyaya gelmiştir.

Boks tarihinde tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanınmaktadır. Lakabı "Demir Mike"tır. 1,80 cm boyunda ve 98–100 kg ağırlığındaki boksör Mart 1985'te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta 8. saniyede nakavtla yendi. 20 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı ve kısa süre sonra Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı (1986).

Mike Tyson kimdir? Mike Tyson müslüman mı? Mike Tyson namaz kıldığı videosu

Aynı zamanda en genç ağır siklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir. Çenesi oldukça sağlam, ve hiç nakavt olmamış olan Larry Holmes, Mike Tyson karşısında 4 raunt dayanabildi.

Yine 1988 yılında bir başka çenesi sağlam ve hiç yenilmemiş, nakavt olmamış Michael Spinks'se karşı da galibiyet kazanmıştır. Mike, 1. rauntta nakavt etmiştir. 1990'a kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, ilk mağlubiyeti 1990 yılında Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada aldı ve WBC, WBA, IBF kemerlerini kaybetti.Aynı yıl, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 3 yıl hapis ile cezalandırılmıştır. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı.

Cezası biter bitmez bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buldu. Yumrukları kadar, yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği'nin (WBA) Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanlarını elde etti.

1996'da Holyfield'a yenilerek WBA unvanını kaptırdı.1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.

8 Haziran 2002'de Memphis'te, Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında yapılan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında kazanan taraf Lennox Lewis oldu. Lennox Lewis, karşılaşmada pek varlık gösteremeyen Tyson'ı sekizinci rauntta yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını korudu.

31 Temmuz 2004'te Tyson bir "geri dönüş" maçına, Louisville, Kentucky'de İngiliz Danny Williams ile karşılaşmaya gitti.

Tyson ilk iki raundu kazandı. Üçüncü raundun başlarında Williams, hileli hareketler yapmaya başladı ve ceza puanları yedi. Dördüncü rauntta sürpriz bir şekilde Williams, Tyson'ı nakavt etti. . Bu Tyson'ın kariyerindeki beşinci yenilgisiydi. Maçtan 4 gün sonra bacağından ameliyat oldu. Menajeri Shelly Finkel, Tyson'ın bacağındaki sorunu yüzünden hasara yol açacak sağ kroşelerini atamadığını belirtti.

Mike Tyson kimdir? Mike Tyson müslüman mı? Mike Tyson namaz kıldığı videosu

11 Haziran 2005'te, boks dünyasını şok ederek, kariyerinde ilk defa, İrlandalı Kevin McBride ile yaptığı karşılaşmanın yedinci raundunda, ringden çekildi. Yaptığı son dört maçın üçünü kaybeden Tyson, boksu maça çıkmadan önce bırakma kararını verdiğini söyledi. Tyson, "Artık tükendim. Kalbimde boks yapma isteği ve cesareti kalmadı" dedi.Mike Tyson, ağır siklet için kısa bir boya sahip olmasına rağmen saldırgan dövüşüyle boksu seven sevmeyen birçok insanın ilgisini ve beğenisini çekmiştir.

2005 yılında boksu bırakan Mike Tyson, Kasım ayında yeniden ringe dönmeye hazırlanıyor.

Mike Tyson kimdir? Mike Tyson müslüman mı? Mike Tyson namaz kıldığı videosu
Badou Jack

BADOU JACK KİMDİR?

Tam adıyla Badou Johannes Gabriel Jack, İsveçli profesyonel bir boksördür. 2015'ten 2017'ye kadar WBC süper-orta siklet unvanını ve 2017'de WBA hafif siklet ağırlığını kazanan iki ağırlık sınıfında da eski bir dünya şampiyonudur.

Ayrıca, amatör olarak,orta ağırlık braketinde 2008 Olimpiyatları'nda Gambiya'yı temsil etti.

Badou Jack, başarımı dinime borçluyum sözleriyle de gündeme gelmişti.

Mike Tyson kimdir? Mike Tyson müslüman mı? Mike Tyson namaz kıldığı videosu

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