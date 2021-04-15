Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı nedenleri nelerdir? Mide ağrısı nasıl geçer?

Sindirim sistemimizin en önemli parçası olan mide, kaslardan oluşur ve genişleyebilir. Mide yemek borusuyla ince bağırsak arasında yer alırken ağrımasının çok basit nedenlerinin yanı sıra çok ciddi sebepleride olabilir. Bir çok kişi gün içerisinde yaşadığı mide ağrılarının çözümünü internet aracılığı ile sorgulamaktadır. İnternette mide ağrısı ile ilgili en çok çözüm aranan Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı nedenleri nelerdir? Mide ağrısı nasıl geçer? gibi sorulardır.

Mide ağrıları her yaştan insanın günlük hayatında başına gelebilir ve ağrı yapmasının bir çok nedeni olabilir. Mide ağrıları kısa süreli olabileceği gibi uzun sürede sizi rahatsız edebilir. Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi erken tanı ve teşhiş mide ağrılarında da çok önemlidir. Bu nedenle öncelikli olarak doktora başvurmanızı ve verdiği talimatları uygulamanızı tavsiye ederiz.

MİDE AĞRISI NEDİR VE MİDE AĞRISI NEDEN OLUR?

Mide ağrısı vücudun karın bölgesindeki kasılma, kramp, sancı ya da acı hissine verilen genel addır.

Mide düz kaslardan oluşur, lastik bir balon gibi genişleyebilir ve küçülebilir yapıya sahiptir. Salgı ve asit sayesinde sindirim yapmaktadir. Mide ağrısı bu işlemlerde bir teslik olduğunu ve sindirim sistemimizim işlevini yapmakta zorluk çektiğinin habercisidir.

MİDE AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Midede bulantı ya da eksime, ağız kokusu, kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik, devamlı gaz çıkarma isteği, boğazda yanma, dışkıda kan görme, aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, kusma ve ateş midenizde meydana gelecek problemlerin habercisi olabilir.

MİDE AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Yanlış beslenme, kabızlık, ülser, reflü, gastrit gibi fiziksel rahatsızlıkların yanında, psikolojik rahatsızlıklar mide ağrısına sebep olabilir.

1- Gastrit

2- Reflü

3- Mide Kanaması

4- Ülser

5- Kabızlık

6- Stres

7- Sigara ve Alkol Tüketimi

8- Alerjik Reaksiyonlar

9- Aşırı Kilo

10- Psikolojik Rahatsızlıklar

MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Mide ağrısı ile ilgili bilinen bir rahatsızlığı yok ise öncelikli tavsiye hastanın hekime başvurmasıdır.

Ancak evde pratik ve bitkisel çözümler ile de ağrıyı hafifletmek mümkündür.

Meyan Kökü Çayı

Ülser, kronik gastrite iyi geldiği bilinen meyan kökü, toz veya tane olarak bir fincan suya iki kaşık gelecek şekilde 5-10 dakika beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Zencefil Çayı

Yatıştırıcı özelliğe sahip Zencefili rendeleyip ya da parçalayıp kaynar suya atın 10 dakika demlendikten sonra tüketebilirsiniz.

Yoğurt

Hazımsızlık ve mide yanmasına iyi gelen yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sisteminizi düzenliyerek bu nedenle yaşadığınız ağrılara çözüm olacaktır.

Nane Çayı

Ferahlatıcı özelliğe sahip nane gaz ve spazmlara karşı çok iyi gelmektedir. Özellikle mide bozulmalarında limon ile tüketilmesi önerilir.

Maden Suyu

Mideyi rahatlatmak için yemekten 20 dakika sonra tüketilmesi midenin rahatlamasına yardımcı olur. Ancak reflü veya gastritiniz varsa mide asidini yükselteceği için başka alternatiflere yönelmenizi tavsiye ederiz.

Zeytinyağı

Düzenli tüketimde mide asidinin etkilerini azaltan zeytinyağı özellikle salatalarda kullanılması halinde midenizde oluşabilecek problemleri engelleyecek safra salgısını destekleyecektir. Ayrıca kalın bağırsağı güçlendirerek kabızlığa engel olur.

Papatya Çayı

Karın kasılmaları ve hazımsızlıktan kaynaklı mide ağrılarının en etkili çözümlerinden olan papatya çayı, sakinleştirici özelliği sayesinde mide kaslarınızın gevşemesine ve ağrıların azalmasına yardımcı olacaktır.

Armut

Lifli yapısından dolayı sindirimi kolay olan armut, ağır yemekler sonrasında hazımsızlığa iyi gelecek mide asidinizin dengesini ayarlayacak ve oluşan ağrılara iyi gelecektir.

Bal

Düzenli kullanımda ülser ve gastritin bir numaralı düşmanı olan bal, midedeki asit miktarını dengeler. Sabahları aç tüketilmesi halinde gün boyu midenizi korur. Ülser ve gastrit rahatsızlığına sahip kişilerin ağrılılarını azalttığı bilinmektedir.

Patates

Mide asidinin azalmasındaki en etkili yöntemlerden olan patates, mide ağrıları içinde vazgeçilmez bir çözümdür. Lifli yapısı sayesinde haşlanmış hali sindirime ve ağırlara iyi gelirken, çiğ şekilde tüketilen suyu ise mide asidinin dengelenmesinde önemli rol oynar. Soyulmuş patatesleri katı sıkacağı ile sıktıktan sonra tüketebilirsiniz.

Muz

Midede hücre ve enzimlerin artmasına yardımcı olan muz doğal bir mide koruyucudur. Sindirim ve mide asidini dengelemenin yanı sıra mide kanamasına engel olur.

Aloe Vera

Dışındaki yaprak kısımları kesildikten sonra şeffaf bir jel olarak karşımıza çıkan aloe vera bir bölümü su ile karıştırıldıktan sonra mide yanmalarına engel olur.