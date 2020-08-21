Microsoft Flight Simulator, tek bir yazım hatası sonucu 212 katlı bir gökdelene sahip! MS Flight Simulator 2020 inceleme
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Microsoft Flight Simulator, tek bir yazım hatası sonucu 212 katlı bir gökdelene sahip! MS Flight Simulator 2020 inceleme

Dünyanın en iyi uçuş simülasyonlarından olan MS Flight Simulator, beta testi aşamasından sonra ulaşılabilir oldu. Oyunda yer alan ilginç ve komik hatalar ise gözlerden kaçmadı. MS Flight Simulator neler sunuyor? Microsoft Flight Simulator fiyatı ne kadar? Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri neler? MS Flight Simulator 2020 kaç gb?

Microsoft Flight Simulator, tek bir yazım hatası sonucu 212 katlı bir gökdelene sahip! MS Flight Simulator 2020 inceleme
21.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:26

Microsoft Flight Simulator ile Melbourne, Avustralya çevresinde uçuyorsanız, oldukça tuhaf 212 katlı bir gökdelen fark edebilirsiniz. Çok fazla yüksek ve inanılmaz derecede dar olan bu gökdelen bir yazım hatasını olduğunu direkt olarak belli ediyor.

Twitter topluluğunun araştırması ve çalışması sayesinde, sonunda bu garip fenomenin nasıl ortaya çıktığı belirlendi. Yaklaşık bir yıl önce, birisi yanlışlıkla OpenStreetMap'te 212 kat yüksekliğinde iki katlı bir bina etiketledi. Bazı talihsiz zamanlamalar sayesinde, geliştirici Asobo Studio, Flight Simulator'da geniş dünya haritasını oluştururken aynı verileri aldı ve sonuç olarak şimdiye kadarki en yüksek bina haritada buraya yerleşti. Gerçekte bu binanın olmadığını da söylemek de fayda var.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR HATALARI 212 KATLI GÖKDELEN

Twitter'da yer alan diğer fotoğraflara da buradan ulaşabilirsiniz.

Peki, bu ayrıntıyla ne yapacağız? Oyuna yama getirilene kadar (belki bunun için getirmezler) üzerine inmeyi denemelisiniz. Bir oyun geliştiricisi Conor O'Kane bunu 39 kere denedi ve başardı. Manzara ise nefes kesici. Videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

Microsoft Flight Simulator, tek bir yazım hatası sonucu 212 katlı bir gökdelene sahip! MS Flight Simulator 2020 inceleme

MS FLIGHT SIMULATOR NELER SUNUYOR?

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dinamik ve yaşayan bir dünyada gece uçuşlarında, gerçek zamanlı atmosfer simülasyonuna sahip canlı hava durumunda zorluklara karşı uçuş yeteneklerinizi test edin. Dünyada istediğiniz bir yere kendi uçuş rotanızı oluşturun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

HDR: HDR işlevi, desteklenen oyunlar ve TV'ler ile kullanılabilir.

Microsoft Flight Simulator, tek bir yazım hatası sonucu 212 katlı bir gökdelene sahip! MS Flight Simulator 2020 inceleme

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü

İşlemci Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

Grafikler NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

Bellek 8 GB RAM

VRAM 2 GB

Depolama Alanı 127 GB

DirectX DirectX 11

Microsoft Flight Simulator, tek bir yazım hatası sonucu 212 katlı bir gökdelene sahip! MS Flight Simulator 2020 inceleme

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR FİYATI

Standard Edition : 350,00 TL

Xbox Game Pass for PC (Beta) içerisinde yer alır.

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

Microsoft Flight Simulator, benzersiz uçuş modellerine sahip son derece detaylı 20 uçak ve özenle tasarlanmış 30 havaalanı içerir.

Deluxe Edition: 550,00 TL

Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 5 ek uçak ve özenle tasarlanmış 5 ek havaalanı içerir.

Premium Deluxe Edition: 725,00 TL

Premium Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 10 ek uçak ve özenle tasarlanmış 10 ek havaalanı içerir.

Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri | 127,01 GB SSD gerekiyor

MS FLIGHT SIMULATOR ÇIKIŞ TARİHİ

18 Ağustos 2020 tarihinde Xbox Game Pass for PC (Beta) ile erişime ilk olarak açıldı.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR KAÇ GB?

Microsoft, Flight Simulator 2020'nin kaplayacağı depolama alanını belirtti. Oyun, depolama birimlerinde 127,01 GB yer kaplayacak.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR İSTANBUL VAR MI?

Evet, inceleme videolarında da görebilirsiniz.

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı fotoğrafları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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