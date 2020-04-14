MHP Tokat Milletvekili Bulut: "Köylünün elinde biriken sütler, süt tozuna çevrilsin"
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MHP Tokat Milletvekili Bulut: "Köylünün elinde biriken sütler, süt tozuna çevrilsin"

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Köylünün elinde biriken ve bir süre sonra heba olacak sütün, süt tozu kotası açılarak süt tozuna çevrilmesi gerekiyor.

14.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:32
MHP Tokat Milletvekili Bulut:

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Köylünün elinde biriken ve bir süre sonra heba olacak sütün, süt tozu kotası açılarak süt tozuna çevrilmesi gerekiyor." dedi.

Bulut, Meclis'te beraberinde MHP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, köy hayatının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle köy hayatının, şehirlerin girift ilişkileri karşısında daha güvenli ve sade bir ortam sunduğunu dile getiren Bulut, "Devletin, köye, köylüye ve köydeki üretime muhakkak yönelmesi gerektiği bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Hükümetin, Kovid-19 salgını başladığından bugüne birçok konuda esaslı tedbirler aldığını belirten Bulut, "Buradan dostane bir uyarı yapmak durumundayız. Bunun takipçisi de olacağız. Özellikle hayvancılık ve süt sektöründe tehlike çanları çalmaya başladı." diye konuştu

Bulut, süt üretimi tavan yaparken yem fiyatlarına, gerekli kontrol sağlanamadığı için bir haftada üçüncü kez zam geldiğini, 70 lira olan bir torba yemin fiyatının, 95-100 liraya ulaştığını belirterek, "Yem fiyatları bir hafta içinde tavana doğru ilerlerken maalesef mevsimsel olarak süt üretimin tavan yaptığı bir dönemde, köylülerimiz, hayvancılıkla uğraşanlar, 200 bin işletmenin kapalı olması nedeniyle bu sütleri verecek yer bulamaz durumdalar." ifadelerini kullandı.

"Süt tozu kotası bir an önce açılmalı"

Süt endüstrisini elinde tutan ulusal düzeydeki işletmelerin de süt talebi azaldığı için sütün fiyatında fiyat indirimini düşünmeye başladıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Bir yandan yem fiyatları fırlarken diğer yandan da talep yokluğundan süt fiyatlarının düşmesi, maksimum 90 gün içinde Anadolu'da hayvancılığa vurulacak büyük bir darbe olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın halisane gayretlerinin farkındayız ancak süt işiyle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan köylümüzü koruyabilmek adına bir an evvel süt tozu kotasının açılması gerekiyor. Köylünün elinde biriken ve bir süre sonra heba olacak sütün, ivedi bir tedbirle süt tozu kotası açılarak süt tozuna çevrilmesi, bu vesileyle sütü elinde bulunan köylünün desteklenerek koruma altına alınması gerekiyor. Birçok işletme ve belediyelerimiz gıda yardımı yapıyorlar. Bu yardımların içine temel gıda maddesi olarak sütün eklenmesi durumunda hem süt üretimi yapan köylü korunacak ve desteklenecek hem de yardım yapılan ailelerin sağlıklı beslenmelerinin önü açılacak."

"Süt Tozu Kararnamesi bir an önce yayınlanmalı"

Toprak Mahsüller Ofisi, kooperatif ve belediyeler aracılığıyla arpa ve mısırın uygun fiyattan köylüye, hayvancılıkla uğraşan işletmelere ulaştırılmasının, alınması gereken tedbirlerden olduğunu dile getiren Bulut, "Uzun süredir ciddi mali sıkıntı içinde olan bu kesimi korumak adına 2019'dan kalan başta buzağı paraları olmak üzere hayvancılık, tarım ve yem bitkisi destekleri ivedi şekilde ödenmelidir. Süt Tozu Kararnamesi bir an önce yayınlanmalıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yapılan aşı paraları da bir an önce ödenmelidir. Valilikler ve belediyeler, bölgelerindeki süt birlikleriyle görüşmek suretiyle, sosyal yardımlaşmadan yardım alan ailelere süt yardımını başlatmalıdır. Bu tedbirler bir an evvel alınmaz, talep yokluğunda süt fiyatları da düşmeye başlarsa Anadolu'da bugüne kadar karşılaşmadığımız büyük bir yangınla karşı karşıya kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması acil ihtiyaç"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'in, sebze ve meyve alanında öncü iller arasında yer aldığını dile getirerek, çiftçilerin, koronavirüs salgınının yaşandığı bu süreçte sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

İhracat yasağının, Mersinli üreticilerin, özellikle limon ve domates yetiştiricilerinin sıkıntı yaşamasına neden olduğuna işaret eden Kılavuz, çiftçilerin borçlarının yapılandırılması, kredi desteğinin sağlanması ve teşvik verilmesini istedi.

Kılavuz, sicil affı, banka kredi desteğinin özel bankaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, borçlarının yapılandırılması, ÖTV indirimi ve akaryakıt desteğinin, zor durumdaki esnafa nefes aldıracağını vurguladı.

Üniversitelerin koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçmesi üzerine öğrencilerin, ailelerinin yanına döndüğünü anımsatan Kılavuz, "Öğrencilerimiz, imzaladıkları sözleşmelerden dolayı yurt ve apart ücretlerini ödemeye, öğrenci evlerinde kalan gençlerimiz ise kira vermeye devam etmektedir. Öğrencilerimiz bizlerden müjdeli haber beklemektedir. Hükümetimizin, öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çalışma yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Özel bankalar krizi fırsata çevirmeye çalışıyor"

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, özellikle bankaların, esnafa kredi vermemek için her türlü zorluğu çıkardığını söyleyerek, zor durumda olan esnafa desteklerin bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.

Şirketlerin, Kredi Garanti Fonu'ndan alacakları kredilerin açıklandığını hatırlatan Yılmaz, "Bunun 25-50 milyar liraya çıkarıldığı söylendi ancak şirketler, bankalara gittiklerinde, limit yetersizliğinden bahsediliyor. Bu limitlerin bir an önce açılması lazım. Zor durumda olan esnafın önünü açalım." dedi.

Özel bankaların, salgın döneminde esnaf ve vatandaşa yaklaşımının olumlu olmadığını dile getiren Yılmaz, "Özel bankaların krizi fırsata çevirmeye çalışan bir hali var. Bu tutumlarından vazgeçsinler. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza yardımcı olmak için ellerinden geleni yapsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de katıldı.

Kaynak: AA

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