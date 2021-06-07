MHP Sivas Milletvekili Özyürek'ten STSO'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Sivas Milletvekili Özyürek'ten STSO'ya ziyaret

MHP Sivas Milletvekili Özyürek'ten STSO'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken ziyarette iş dünyasının talep ve sorunlarını Özyürek'e iletti.

İş dünyasının salgından olumsuz etkilendiğini belirten Özyürek, Sivas'ın sorun ve sıkıntılarını her zaman ilgili makamlara aktardıklarını ifade etti.

STSO ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Özyürek, "Geçtiğimiz yıllarda 6. bölge teşvikleri konusunu mecliste kimse dile getirmemişti, biz bunu TBMM'de gündeme taşıdık. Kenevir konusunda yine biz TBMM kürsüsünde Sivas'ın kenevir ekilecek iller arasına alınmasını talep ettik. Bizim gayemiz yiğitler diyarı Sivas'a mutfakta hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Eken ise Sivas'ın birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların üstesinden geleceğini belirtti.

STSO olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını aktaran Eken, "Yaşanan salgın sürecinde biz de taşın altına gövdemizi koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Her zaman devletimizin yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Odamızı ziyaret eden milletvekilimize ve teşkilatlarına yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ziyarete MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan ile parti yöneticileri katıldı.

MHP Sivas Milletvekili Özyürek'ten STSO'ya ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP Sivas Milletvekili Özyürek'ten STSO'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:52:22. #1.15#

title