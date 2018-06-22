MHP Sivas Milletvekili Adayı Uygunuçarlar Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

24 Haziran seçimlerine 2 gün kala seçim çalışmalarını hızlandıran Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar seçim çalışmalarını sürdürdü.

Gittiği her yerde destek sözü alan Uygunuçarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek 24 Haziran seçimlerinin Türkiye ve Müslüman coğrafyaları için önemini anlattı. Kucaklaştığı vatandaşlardan tam destek sözü alan Uygunuçarlar, akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhur İttifakı Millet Aklı' Mustafa Yıldızdoğan konserine katıldı. Burada da "Volkan Reis Meclise" sloganlarıyla karşılanan Uygunuçarlar vatandaşların isteğini kırmayarak bol bol fotoğraf çekindi.

Konser öncesi halka hitap eden Uygunuçarlar,"Sivas kararını vermiş.Cumhur İttifakı'nın yanında yer alıyor. Şu gördüğümüz tablo Yenikapı ruhu, şu gördüğümüz tablo birlik ve beraberlik ruhu, şu gördüğümüz tablo karşısında Türk milletiyle gurur duymaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Türkiye'mizin gittikçe biriken ve ağırlaşan çok ciddi çok derin ve acil olarak kesin çözümlerinin bulunması gereken sorunları mevcut. Bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu artık herkes kabul ediyor. Yeni bir İstiklal harbi veriyoruz. Böyle bir durumda Genel başkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşlığını yapmaktan onur duyuyoruz. Kendisi Ülkücülere yakışır bir duruş sergileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almış ve hiçbir özel hesap yapmadan siyasi menfaatleri gözetmeden vicdanının sesini dinlemiştir. Yükselen Türkiye için, önümüze set çekenler için, huzur ve güvenin sağlanması için, sınırlarımızda terör yuvaları kurmak isteyenlerin emellerine ulaşmaması için, darbe yapmak isteyenlere, ülkemizi bölmek parçalamak isteyenler karşı dik durabilmek için, ekonomik baskı kurmak isteyenlere karşı ekonomik özgürlüğün Türk milletinde olduğunu göstermek için,Türkiye üzerinde oynana oyunları bozmak için 24 Haziranda Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Güçlü bir meclis içinse biz değerli kardeşlerinize destek olunuz. Biliyoruz muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur" dedi. - SİVAS