MHP Sivas Milletvekili Adayı Özyürek, "Sivas'a Sahip Çıkacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili adayı Ahmet Özyürek, Cem Vakfı Sivas Şubesi, Paşabahçe Mesire Alanı ve kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivas'ta seçim çalışmalarının örnek ismi MHP Sivas Milletvekili adayı Ahmet Özyürek, şehri karış karış gezmeye devam ediyor. Gittiği her yerde Cumhur İttifakı'na destek isteyen Özyürek, mecliste güçlü bir MHP için de destek ve dua istedi İlk olarak Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş'ı ziyaret eden milletvekili adayı Özyürek burada görüş alışverişinde bulunarak şunları söyledi.

"Sizin gibi yiğit kardeşlerimizin oyuna ihtiyacımız var, ülkemize ve sivas'a hizmet için destek ve dualarınızı bekliyoruz. Biz devletimizin ve milletimizin sonuna kadar arkasındayız. Kim bu devlete zarar vermek istiyorsa onlarında karşısındayız. Bu dünde böyleydi bugünde böyle. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli önderliğinde ülkemizin bekası ve birliği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduk ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Biz ülkücüler olarak sözümüzün arkasındayız bu tutum devletimizin kırmızı çizgileri korununcaya kadar devam edecek. Milli birlik ve beraberlikle çıktığımız bu yolda Allah milletimizin desteğini de yanımıza verdi. Milletimiz her şeyi görüyor tartıyor ve düşünüyor. Ülkenin içinde bulunduğu duruma baktığımızda emperyalist güçlerin 15 Temmuz'da ülkemizde yapmak istediklerini görüyorsunuz. 15 Temmuz'da içimizdeki hainlerle yapamadıklarını şimdi seçimde kimilerine destek vererek yapmaya çalışıyorlar mühür vatandaşlarımızda ülkemize milletimize sahip çıkmak için Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve güçlü bir Türkiye için Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek istiyoruz" dedi. - SİVAS