MHP Safranbolu İlçe Bakanlığında devir teslim

18.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:18

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Celal Tokatlı, işlerinin yoğunluğu nedeniyle bıraktığı görevini İl Başkan Yardımcısı Emre Barboros Tunç'a devretti.



Parti binasında yapılan törene, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Başkanı Adem Kar, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Yortanpazarı Belediye Başkanı Ali Şık, eski ve yeni ilçe başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve partililer katıldı.



Törende konuşan Celal Tokatlı, 2017 yılında devraldığı görevi, işlerinin yoğunluğu ve yeterince vakit ayıramadığı gerekçesiyle bırakma kararı aldığını belirterek, "Şimdiden Emre Barboros Tunç kardeşim ve yönetimine başarılar diliyorum" dedi.



İlçe Başkanlığı görevini devralan Emre Barboros Tunç, "Bizleri bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanımıza, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz bu yola sizlerin desteğiyle devam edeceğimize inanıyoruz. Bu günkü gibi bizlere sahip çıkarsanız başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.



Belediye Başkanı Vergili de hükümet tarafından AK Partili küçük belediyelere 1'er milyon lira yardım yapıldığını belirtti.



Eskipazar ilçe belediyesi ve Yortanpazarı beldesi gibi küçük belediyelerin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu aktaran Vergili, "Nasıl AK Partili küçük belediyelere 1'er milyon lira veriyorsanız, bizim belediyelerimizi de görmezden gelmeyin. Unutmayın, 2023 senesinde bu sahada yine beraber çalışacağız" dedi.



İLçe Başkanı Emre Barbaros Tunç başkanlığında MHP Safranbolu İlçe Başkanlığı yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:



"Muhittin Acar, Mehmet Kanca, Mustafa Murathan Özkan, Hasan Basri Kavsa, Habibe Çakır, Erkan Canözü, Fehmi Ramazanoğlu, Nuri Payal, Serdar Karayılmaz, Fikret Altunay, Bahattin Yıldız, Ezgi Gür Söyleyici, Mustafa Aydın, Levent Tombak, Hakan Artan, Mehmet Kımır, Murat Gerçek, Naci Kalaycı, Burhan Acar, İfaket Terziahmetoğlu, Mustafa Özdemir" - KARABÜK

Kaynak: İHA