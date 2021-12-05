MHP'nin "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" heyeti Mersin'de ziyaretlerde bulundu

MERSİN (AA) - MHP heyeti, "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, programları çerçevesinde teşkilatlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenişehir ilçesindeki Marehan Convention Center'de düzenlenen toplantıda, Mersin'in birlik, beraberlik ve kardeşliğin kenti olduğunu söyledi.

Mersin'de huzurun bozulmasına bugüne kadar müsaade etmediklerini belirten Şimşek, kentin her zaman milletinin ve devletinin yanında yer aldığını aktardı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Şimşek, Cumhur İttifakı'nın toplumun her kesimine yönelik gece gündüz çalıştığını belirtti.

Emeklinin, işçinin, memurun sıkıntılarını bildiklerini dile getiren Şimşek, bunların hepsinin üstesinden gelecek irade ve inancın Cumhur İttifakı'nda olduğunu kaydetti.

"Cumhurbaşkanı'nın sonuna kadar arkasındayız"

Şimşek, iyi ve kötü günde hem milletin hem de devletin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz bugün Cumhur İttifakı olarak devletimiz, milletimiz ve sizler için mevcut hükümete destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sonuna kadar arkasındayız. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. Onlar çıldırıyorlar. Bugün Mavi Vatan'da sizin çocuklarınız doğal gaz, petrol arıyor. KKTC'de 50 yıldır kapalı olan Maraş, bugün Türk milletinin kullanımına açıldı. Bundan gurur duymayacak olan tek bir Mersinli var mı? Yıllardır Ermenilerin işgali altında bulunan Karabağ'da, Şuşa'da ezan sesleri duyuldu. Bundan mutlu olmayacak bir tane vatanını seven çıkar mı? Bunları sizin çocuklarınız yaptı. Kahraman Türk askerleri yaptı. İHA'larımız, SİHA'larımız yaptı."

Programa, MHP milletvekilleri Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy, Olcay Kılavuz, Ali Muhittin Taşdoğan ile Mersin İl Başkanı Zeynel Gölgeli, partinin MYK üyeleri, diğer yöneticiler ve ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

MHP heyeti, programları kapsamında oda ve borsa yöneticileri ile şehit aileleriyle bir araya geldi, ilçe teşkilatları ve sendika temsilcileriyle görüştü.