MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Zonguldak'ta

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden ve MYK üyelerinden oluşan 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti, Zonguldak'a geldi.

Programına Devrek ilçesinden başlayan MHP heyeti, ardından Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yetkilileriyle bir araya gelen heyet adına konuşan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Zonguldak'ın, ekmeğini taştan çıkaranların, emekçilerin memleketi olduğunu söyledi. Maden işçilerinin ülke ekonomisine yıllardır önemli katkılar sunduğunu söyleyen Arkaz, "Maden işçileri bizlerin değeridir. İnsanımızın özellikleri de farklı. Dünyanın en cömert, en mert, en samimi, en sabırlı ve dost insanları hakikaten Türkiye'de yaşıyor. Bunun samimiyetle söylüyorum. Bin yıldır dikkat eden misafir kabul ediyoruz. Nereden insanlar gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti kucak açmış, icabında bir ekmeğini paylaşmış. Bu bizim için çok gurur verici" diye konuştu.