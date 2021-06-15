MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla...
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MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla...

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Biden, bu grad füzelerinin PKK'nın eline nasıl geçtiğiyle ilgili bir durum tespiti yapmış mıdır?

MHP Lideri Bahçeli: "Biden, bu grad füzelerinin PKK'nın eline nasıl geçtiğiyle ilgili bir durum tespiti yapmış mıdır?"

"Türkiye, NATO misyonlarına en çok destek olan ilk beş ülke arasındayken, ortak bütçeye en fazla katkı sağlayan ilk sekiz ülkeden de birisidir"

"Türkiye NATO misyonlarına samimiyetle uymuştur"

"Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35'lerin Yunanistan'a verilme teklifi hangi mantığın, hangi maksadın mahsulüdür?"

"Doğu Akdeniz'deki adımlarımızdan rahatsız oluyorlarmış, varsın olsunlar, onları rahatsız etmek bize düğün bayramdır"

-"Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla aktarılmıştır"

"Türkiye'nin terörle mücadelede tek başına bırakılması hem trajik bir yanlış hem de ittifakın ilke ve esaslarıyla terstir"

" Görülmüştür ki, terör örgütleri konusundaki ikircikli tavır müttefik ülkelere ne yazık ki katılaşmış ve kalıplaşmış bir şekilde egemenlik kurmuştur"

"Küresel barış ve istikrar çabalarını sekteye uğratacak, geniş bir yelpazede ihtilafa neden olacak bu çarpıklıkla, NATO'nun yeni güvenlik konseptinin nasıl bağdaşacağı başka bir tartışma konusu olarak önümüzde durmaktadır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla aktarılmıştır" dedi.

Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi konusunda yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine katılmış, bir program çerçevesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmiştir. Günlerdir beklenen Sayın Cumhurbaşkanı'yla ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme 45 dakikalık süre zarfında gerçekleşmiş, ardından da iki ülke heyetleri bir masa etrafında buluşmuştur. Biden ilk açıklamasında çok iyi bir görüşme yaptıklarına temas etmiş, daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ikili görüşmede meseleleri yapıcı bir şekilde ele aldıklarını, görüşmenin de son derece yararlı ve samimi bir havada geçtiğini vurgulamıştır. Her alanda saygı ve çıkara dayalı etkin işbirliği hedefi kapsamında ABD'yle doğrudan diyalog kanallarını daha da canlandırma konusunda mutabık kalınmıştır. Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla aktarılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin terörle mücadelede tek başına bırakılması hem trajik bir yanlış hem de ittifakın ilke ve esaslarıyla terstir"

Bahçeli, "Görülmüştür ki, terör örgütleri konusundaki ikircikli tavır müttefik ülkelere ne yazık ki katılaşmış ve kalıplaşmış bir şekilde egemenlik kurmuştur. Küresel barış ve istikrar çabalarını sekteye uğratacak, geniş bir yelpazede ihtilafa neden olacak bu çarpıklıkla, NATO'nun yeni güvenlik konseptinin nasıl bağdaşacağı başka bir tartışma konusu olarak önümüzde durmaktadır. Demokrasinin yara aldığı, yapısal sorunların kökleştiği, ülkeler arası güvensizliğin dünya üzerinde kamçılandığı bir dönemde, Türkiye'nin terörle mücadelede tek başına bırakılması hem trajik bir yanlış hem de ittifakın ilke ve esaslarıyla terstir. Sorun çözme mekanizmalarının küresel ve bölgesel düzeyde güçlendirme amacı bugüne kadar sadece lafta kalmıştır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin bu dayanışmanın içinde mi yoksa dışında mı kalacağı geleceğin dünyasını şekillendirecektir"

Devletin yanında olduklarını ve alınacak kararların ise arkasında olacaklarını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, "NATO Zirvesi'nin açıklanmış sonuçları ve bu sonuçların ortaya çıkaracağı yeni ilişkiler serüveni ne olursa olsun, Türkiye kararlılığından taviz vermeyecektir. Biz devletimizin yanındayız, alınmış ve alınacak her kararın arkasındayız. Batı dünyası, kendi içinde demokratik dayanışmanın güçleneceği bir aşamaya geçerken, Türkiye'nin bu dayanışmanın içinde mi yoksa dışında mı kalacağı geleceğin dünyasını şekillendirecektir. Çaresiz değiliz. Çare milletin hamiyet ve dirayetidir. Yurtsuz değiliz. Üzerinde yaşadığımız şehit yadigarı topraklar ebedi yurdumuzdur. Hamd olsun sahipsiz değiliz, sahibimiz Allah'tır. ve Allah'tan başka galip yoktur. Milli birlik ve beraberlikle hakkı tutup kaldıracağız. Ayrık otlarını temizleye temizleye, aramıza saçılan nifak tohumlarını çürüte çürüte Türkiye'yi istikbale heyecanla taşıyacağız. En büyük gücümüz inancımızdır. İnandığımız sürece Allah'ın izniyle zafer bizimdir" açıklamasında bulundu.

MHP Lideri Bahçeli: 'Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla...
MHP Lideri Bahçeli: 'Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla...
MHP Lideri Bahçeli: 'Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla...
MHP Lideri Bahçeli: 'Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

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MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla... - Haberler
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