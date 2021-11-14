KIRIKKALE - MHP'li Yılık, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu

KIRIKKALE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Şehitler bizim vazgeçilmezimiz, emanetleri bizim namusumuzdur. Bir yandan Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapma arzunuz, bir yandan da sözde Kürdistan söylemine susmanıza baktığımızda şehitlerimize ve emanetlerine bu sözleri söylemenize pek de şaşırmamak gerekir." dedi.

Yılık, Kırıkkale'de bir restoranda düzenlenen "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında, MHP'nin kurulduğu 1969'dan bugüne sorumlu siyaset anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Ülkenin ve milletin birlik ve beraberliği için her türlü adımı attıklarını, atmaya da devam edeceklerini belirten Yılık, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın yıllar önce attığı tohumlar, bugün karşımıza kökleşmiş çınarlar olarak çıkmaktadır. Dün Kıbrıs ve Azerbaycan'da kendini gösteren bu tohumlar, Türk Devletleri Teşkilatı çalışmalarıyla elbet bir gün tüm Turan coğrafyasında vücut bulacak ve Türk birliği kurulacaktır. Çarpıtılmış haberler, kişisel yargılarla Türkiye gündemi meşgul edilmeye çalışılıp, zehirli bilgilerle halkımız manipülasyonlara tabi tutulmaktadır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını zedelemeye çalışan odaklar boş durmamaktadır. Hiçbir siyasi hedef, plan, Türk milletinin varlığından, egemenlik haklarından, geleceğinden ve güvenliğinden daha önemli ve öncelikli değildir."

Pelin Yılık, "Mehmetçiğe kurşun sıkan, polise pusu kuran, koruculara bomba atan, kadınlara, kızlara, bebeklere ve masum her insana ölüm saçan teröristlerle mücadeleye karşı çıkan CHP yönetiminin" tezkereye "hayır" diyerek, PKK, YPG ve PYD'yi dolaylı savunmaya devam ettiğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yozgat'a gidip, Kandil'i yerle bir edeceğini ifade ettiğine dikkati çeken Yılık, "Gerçekten akıl tutulmasıdır. Suriye ve Irak'ta yapılacak sınır ötesi operasyonlar Hatay'ın, Kilis'in, Gaziantep'in, Ankara'nın, velhasıl tüm ülkenin güvenliği için zaruri olmasına rağmen CHP yönetimi, 'Tezkereye hayır, PKK'ya evet', 'Tezkereye hayır, Türkiye düşmanlarına evet' demiştir." diye konuştu.

Yılık, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehidin emanetine ağza alınmaz sözler söyleyerek, şehitlerin kemiklerini sızlattığını dile getirdi.

"Bu sözleri, içlerindeki duyguların ortağı olan HDP ile aynı çizgide bulunmalarının ifadesi olarak" nitelendiren Yılık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeye rağmen bir kadın olarak olayı anlatırken bile utanç duyuyorum. Şehidimizin yakınına yapılan o hadsiz hareket, içerisinde zerre kadar vatan sevgisi olan herkesi derinden yaraladı ve onarılmaz yaralar açtı. Şehit aileleri, milletimizin engin feraseti ve maneviyatına emanettir. Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki şehitler bizim vazgeçilmezimiz, emanetleri bizim namusumuzdur. Bir yandan Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapma arzunuz, bir yandan da sözde Kürdistan söylemine susmanıza baktığımızda şehitlerimize ve emanetlerine bu sözleri söylemenize pek de şaşırmamak gerekir."

MHP'li Yılık, 15 Temmuz'da tankların üzerinde kurulan Cumhur İttifakı olarak, şer odaklarına karşı bir ve beraber olacaklarını, güçlü bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Yılık'ın konuşmasının ardından kentteki şehit aileleri derneklerinin başkanlarına tablo hediye edildi, Kırıkkale Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, kabirlere karanfil bırakıldı.

Programa, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Şekerci, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Korhan Mastı, İl Başkanı Erdal Baloğlu, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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