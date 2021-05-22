MHP'li Semih Yalçın "Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var" iddialarını yalanladı
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MHP'li Semih Yalçın "Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var" iddialarını yalanladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Semih Yalçın, Saadet Parti'li Lütfü Yalman'ın, "Perinçek'in, Bahçeli'nin hatta Mehmet Ağar beyin bile Beştepe'de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var" şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. MHP'li Yalçın, "Türkiye'de koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen bazı politikacıların ciddi hafıza kaybına uğradı" dedi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Yaman, Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi olduğu yönünde iddialar olduğunu belirterek, "Perinçek'in, Bahçeli'nin hatta Mehmet Ağar beyin bile Beştepe'de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var" diye konuşmuştu.

MHP CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Saadet Partili Yaman'ın sözlerine Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'de korona virüs salgınından sonra bazı siyasetçilerin hafıza kaybına uğradığını belirterek, "Türkiye'de korona virüs salgınından olumsuz etkilenen bazı politikacıların ciddi hafıza kaybına uğradığına; hatta Türkiye'nin bugün geldiği noktayı, en azından yakın geçmişte ülkede olup bitenleri insaf ve ferasetle analiz etme yeteneklerini yitirdiğine şahit olunmaktadır" diye konuştu.

"ASILSIZ VE İFTİRALARLA DOLU"

Yaman'ın iddialarının asılsız olduğunu kaydeden Yalçın, "Bilhassa ikinci kategoriye son girenlerden Saadet Parti'li Lütfü Yalman; Konya'da katıldığı bir yerel televizyon programında MHP hakkında asılsız ve iftiralarla dolu iddialar dile getirmiştir. Her ne kadar L. Yalman MHP hakkındaki iddialarının kendi şahsi görüşü olduğunu ileri sürse de görüşleri; siyasi kimliği, partisi ve mensup olduğu inanç ekseni adına bağlayıcıdır" dedi.

"MHP'NİN MİSYONU HAZIMSIZLIK YARATIYOR"

Söz konusu iddiaların MHP'nin yapıcı siyaset takip etme misyonundan kaynaklı olduğunu aktaran Yalçın, "Söz konusu iftira ve suçlamalar göstermektedir ki MHP'nin Türk siyasetinde temsil ettiği çözüm üretme, istikrarı kuvvetlendirme ve yapıcı siyaset takip etme misyonu SP ve öteki zillet ittifakı çevrelerinde hazımsızlığa yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ YAMAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Kanal 42 Televizyonu'nda yayınlanan Sümen Altı programına katılan Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman şunları söylemişti:

"Devlet Bahçeli'nin ve Doğu Perinçek'in hükümetin ve Tayyip beyin yanında yer almasını ve desteklemesinin ne olduğunu bilemiyorum. Bir açıklama yapmak lazım. İktidarın nimetlerinden istifade ediyorlar. Zaman zaman bazı bilgiler geliyor. Doğu Perinçek'in, Devlet Bahçeli'nin hatta Mehmet Ağar beyin bile Beştepe'de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Bunlar, değişik siyasi ortamlarda söyleniyor ve konuşuluyor"

MHP'li Semih Yalçın 'Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var' iddialarını yalanladı
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