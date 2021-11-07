MHP'li Öztürk: "15 Temmuz gecesi 'Seçilmiş hükümetin yanındayız' açıklamamızı geri çekmemizi istediler"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Uğur Öztürk, 15 Temmuz gecesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Seçilmiş hükümetin yanındayız" açıklamasından sonra Genelkurmay'dan parti genel merkezinin arandığını belirterek, yapılan açıklamanın geri çekilmesinin ya da yumuşatılmasının istendiğini ama buna karşı çıkıldığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" temalı programı çerçevesinde MHP heyeti Osmaniye'de partililerle bir araya geldi. Programda ilk olarak partinin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, daha sonra 15 Temmuz gecesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Seçilmiş hükümetin yanındayız" açıklamasından sonra Genelkurmay'dan Genel Merkez'in arandığını belirten MYK Üyesi Uğur Öztürk, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu temalı Milliyetçi Hareket Partisi il toplantılarımız Türkiye'nin 81 ilinde başlamış bulunmaktadır. Osmaniye ilimizde de çalışmalarımızı yürütmek üzere buradayız. Cumhur İttifakı pazarlıklar sonucu kurulmuş bir ittifak değil. Sahada son haçlı seferlerine karşı kurulmuş milletin kurduğu bir ittifaktır. Türk-İslam alemine 15 Temmuz'da vahim bir saldırı gerçekleşti. Bir terör örgütü devletin kılcal damarlarına kadar sızmış okyanus ötesinden aldığı talimatla güzel ülkemize karşı son haçlı seferini başlattı. 15 Temmuz'da ilk açıklamayı yapan Genel Başkanımız olayı öğrenir öğrenmez genel merkezimize geldi. Genel merkezin bütün ışıklarını yaktırdı. Hatırlarsınız o altyazıyı darbeyle ilgili siyasilerden gelen ilk açıklamayı Genel Başkanımız basına duyurdu. Seçilmiş hükümetin yanında olduğumuzu ifade etti. Bakınız o güne kadar mevcut iktidara en sert muhalefet yapan partiydi Milliyetçi Hareket Partisi. Ancak söz konusu vatanın dirliği vatanın birliği bölünmez bütünlüğü olduğunda Türkiye'nin 57. Alayı olan Milliyetçi Hareket Partisi ve onun başındaki yüksek feraset sahibi bilge liderimiz mevcudiyetimizin gereği sorumluluk aldı, adeta Türkiye'de taşın altına elini koyarak olaya müdahale etti. Olayın seyrini değiştirdi ve o meşhur açıklamayı yaptı, 'Seçilmiş hükümetin yanındayız.' Ardından Genelkurmay'dan genel merkezimiz arandı. 'Açıklamayı geri çekin ya da yumuşatın' şeklinde Genelkurmay'dan genel merkezimize bir arama yapıldı. Genel Başkanımız Genelkurmay Başkanı Hulusi Paşa ile görüşmek istedi. Hulusi Paşa'nın meşgul olduğunu görüşemeyeceğini söylediler. Ne olmuştu bu ülkenin Genelkurmay Başkanı? Derdest edilmişti, Akıncı Üssüne götürülmüştü. Ülke dardayken hiçbir siyasi ne olduğunun farkında değilken bilge liderimiz çıktı ve 'seçilmiş hükümetin arkasındayız' dedi. Ardından bunun bir kalkışma olduğunu ve bunun bir darbe olduğunun ilk resmi açıklamasını Genel Başkanımız yaptı" diye konuştu.

Programa, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur, OGC Başkanı İsrafil Avcı, MHP ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. - OSMANİYE

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