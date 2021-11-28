MHP'li Durmaz, Giresun'da "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

GİRESUN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dünyada yaşanan krizler sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi kapkara bir tablo çizerek insanlara umutsuzluk aşılamanın, ülkeye ve insanlara yapılacak en büyük haksızlık olduğunu söyledi.

Durmaz, kentteki bir restoranda partililer, şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı programda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sadece bir sağlık krizi olarak kalmadığını, tüm dünyayı etkileyen ekonomik ve sosyal bir krize dönüştüğünü belirtti.

Salgından birçok sektörün olumsuz etkilendiğine, bazı sektörlerde ise üretimin durma noktasına geldiğine işaret eden Durmaz, buna bağlı olarak 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 4 küçüldüğünü aktardı.

Durmaz, dünyayı etkileyen salgının, Türkiye'yi de etkisi altına aldığını kaydederek, "Türkiye, salgına rağmen 2020 yılında G-20 ülkeleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte pozitif büyüme gösteren, yüzde 1,8 ile iki ülkeden bir tanesidir. Dünyada yaşanan krizler sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi kapkara bir tablo çizerek insanlarımıza umutsuzluk aşılamak, ülkemize, insanımıza yapılacak en büyük haksızlıktır." dedi.

Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunun altını çizen Durmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ya küresel tefecilerin, para baronlarının, finans simsarlarının sözü geçecek ve içeriden dışarıya kaynak transferi yoğunlaşacak ya da böyle gelse de bu şekilde gitmeyecek. Ekonomi vasıtasıyla Türkiye'ye saldıranlara, dahası insanımızı faiz, kur, enflasyon sarmalına hapsetmek için uğraşanlara fırsat vermemek, müsaade etmemek, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkesin ortak sorumluluğudur. İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz. Artan döviz kurlarından yakınmaların elbette farkındayız, ancak takip edilen politikalar doğrudur ve inşallah Türkiye bu mücadeleden de başarıyla çıkacaktır."

"Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir"

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'un, doların yükselme sebebinin Türk lirasına yapılan operasyon olduğunu kanıtlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığına dikkati çeken Durmaz, "Açık ve net şekilde görülüyor ki Türk lirasına karşı manipülasyon başlatıldı." diye konuştu.

"Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar" ifadesini kullanan Durmaz, şöyle devam etti:

"Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı, kahramanca savunmamızı dövizle baltalamaya çalışıyorlar. Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, Mavi Vatan'daki, Karabağ'daki, Kıbrıs'taki, Afrika'daki mevcudiyetimizi dövizle püskürtmenin arayışındalar, ama bu kez başaramayacaklar. Yayından çıkan ok, Allah'ın izniyle hedefine ulaşacak, Türkiye'yi hiç kimse tutamayacaktır."

Türkiye'nin döviz sabotajlarına yenilmeyeceğini vurgulayan Durmaz, "Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Giresun'da Pontusçu heves ve hedeflere kahramanca direnen Seyyid Vakkas Efendi'nin mirasçıları 'Türkiye için ben de varım' diyecek ve bu mücadelede bayraktarlık yapacaklardır." sözlerini sarf etti.

Programı kapsamında daha sonra beraberindeki heyetle Giresun Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret eden Durmaz, Çotanak Balık Pazarı ve hal esnafının yanı sıra Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi yöneticileriyle de bir araya geldi.