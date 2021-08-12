MHP'li Büyükataman'dan ABD'li senatörlerin Türk SİHA'larına ilişkin mektubuna tepki Açıklaması
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MHP'li Büyükataman'dan ABD'li senatörlerin Türk SİHA'larına ilişkin mektubuna tepki Açıklaması

MHP'li Büyükataman'dan ABD'li senatörlerin Türk SİHA'larına ilişkin mektubuna tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD'li 27 senatörün Türk SİHA'larının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını iddia eden mektubunu eleştirdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD'li 27 senatörün Türk SİHA'larının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını iddia eden mektubunu eleştirdi.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, kargaşa ve adaletsizlikten beslenen Türkiye düşmanlarının ana gündeminin, Türkiye'yi yeniden güçsüz düşürmek ve iç sorunlarıyla boğuşan bir ülke haline getirmek olduğunu belirtti.

Büyükataman, "Demokrasiyi kalkan olarak kullanan bu ülkeler, bir yandan Türkiye'de demokrasinin olmadığını iddia ederken diğer yandan terör örgütlerine askeri eğitim verecek, maddi yardımlar yapacak, ülkelerinde temsilcilikler açtıracak, bunlarla resmi temaslar kuracak kadar pişkindir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, bu ülkelerin Türkiye'de siyasi partiler, basın yayın organları ve diğer pek çok alanda kendilerine rahatlıkla "yerli iş birlikçiler" bulabildiğini kaydetti.

ABD'li senatörlerin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdıkları mektupta, "Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların, dünyanın birçok bölgesinde istikrarsızlığa sebep olduğunu ve ABD'nin çıkarlarını, müttefik ve partnerlerini tehdit ettiği" yönünde iddialara yer verdiklerini aktaran Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Kafkasya'da etkin bir şekilde rol almasını, sınırlarının dibinde kurulmak istenen terör koridorunu yerle bir etmesini, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında hakimiyet kurmasını istemiyoruz' diyemeyen senatörler, bu yaşananları istikrarsızlık olarak tanımlayarak gerçek niyetlerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte ABD, müttefiklerini ve partnerlerini terör örgütleri arasından seçmeye devam ettiği müddetçe ABD'nin partnerlerine çokça zarar vereceğimiz doğrudur.

Türkiye'nin SİHA üretimini durdurması için ABD yönetiminden Türkiye'ye baskı yapmasını, gerekiyorsa ambargo uygulamasını isteyen ABD'li senatörler ya Türkiye'nin tarihini, yerini, büyük Türk milletinin bağımsızlığa adanmış ülkülerini bilmiyorlar ya da 'dostları' tarafından fena oyuna getiriliyorlar."

Büyükataman, Türkiye'nin, ne üreteceğine ve ne üretmeyeceğine karar verebilecek bir ülke olduğunun altını çizerek, "Bu kararı verirken, kirli ilişki ağlarının ortasında bulunan ABD'li senatörlerden akıl alacak değildir. ABD'li senatörler önce kendi ülkesinin ürettiği silahlarla alınan milyonlarca Müslümanın canının hesabını vererek temizlensin, ardından zaten terör örgütlerine ve Türk düşmanlarına hayat hakkı tanımayan SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür mektubu kaleme alacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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