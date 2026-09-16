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Trabzonspor'un eski yıldızı Onazi, teklif aldığı Süper Lig devlerinin ismini verdi

Trabzonspor'un eski yıldızı Onazi, teklif aldığı Süper Lig devlerinin ismini verdi
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Trabzonspor'da 2016-2020 yılları arasında dikkat çeken bir performansa imza atan Nijeryalı ön libero Ogenyi Onazi, kariyeriyle ilgili konuşarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklifler aldığını ifade etti.

2016-2020 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Türkiye kariyeri ve transfer süreçlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 3,5 sezon sürdürdüğü Trabzonspor kariyerinde 79 maçta 7 gol ve 4 asistle oynayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajda Süper Lig devleriyle yaşadığı transfer trafiğini ilk kez anlattı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İTİRAFI

Türkiye'ye ilk adım attığı dönemi değerlendiren Onazi, Lazio'dan ayrılış sürecinde ilk resmi teklifin Beşiktaş'tan geldiğini belirtti. Onazi, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde de Fenerbahçe'nin kendisini istediği aktardı ve "Başlangıçta Lazio'ya resmi teklifi sunan ilk kulüp Beşiktaş'tı. Trabzonspor'un bu transfer sürecini nasıl devraldığını gerçekten bilmiyorum. Ayrıca Trabzonspor ile sorunlar yaşadığım bir dönemde Fenerbahçe'den de bir teklif aldım ancak onlara gitmeyeceğimi net bir şekilde ilettim." sözlerini sarf etti. 

''ZİHİNSEL OLARAK GÜÇLÜ DEĞİLSENİZ TRABZON'A GELMEYİN''

Trabzonspor taraftarının tutkusuna ve stadyumdaki atmosferin yarattığı baskıya dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, ''Eğer zihinsel olarak güçlü değilseniz ve bu forma için sahada sonuna kadar savaşmaya hazır hissetmiyorsanız, Trabzonspor'a transfer olmayın.'' dedi. 

''OSIMHEN DÜNYA FUTBOLU İÇİN BİR LÜTUF''

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü ve milli takımdan yakın arkadaşı Victor Osimhen hakkında da konuşan Onazi, "Osimhen sadece bizim için değil, dünya futbolu için bir lütuf. Çok yetenekli ve harika bir oyuncu. Türkiye'ye transfer kararı verme aşamasındayken İtalya'da beraberdik ve bu süreci birlikte konuştuk." değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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