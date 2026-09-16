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Aksaray'da kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 7 araç birbirine girdi, 16 yaralı

Aksaray'da kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 7 araç birbirine girdi, 16 yaralı
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Aksaray-Konya kara yolunda etkili olan kum fırtınası görüş mesafesini düşürdü, birbirini göremeyen 2 servis midibüsü, 2 otomobil ve 3 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 16 kişi yaralandı; yaralılar itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRLANDI, 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 2 servis midibüsü, 2 otomobil, 3 hafif ticari araç peş peşe çarpıştı.

YARALILAR ARAÇLARDAN ÇIKARILARAK HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, itfaiye erleri tarafından araçlardan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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