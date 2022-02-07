MHP'li Aycan: "Sağlıkçılara şiddet uygulayan kişiler tutuklu yargılanmalı"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, tüm yasal düzenlemelere rağmen sağlıkçılara yönelik şiddetin önlenemediğini belirterek, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Şubat'ın Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Kahramanmaraş'ın tarımdaki tek sıkıntısının sulama sorunu olduğunu dile getiren Aycan, "En büyük beklentimiz yapılmakta olan barajların bir an önce tamamlanarak Maraş'ın tarımsal sulamadaki ihtiyacının karşılanmasıdır." dedi.

Şehrin ciddi bir sanayileşme çabası içinde olduğunu ifade eden Aycan, şehrin merkezinde yer sıkıntısı olduğu için sanayi alanının daraldığını, yeni sanayi alanlarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sağlık personeline yönelik şiddetin devam ettiğine de dikkati çeken Aycan, "Sağlık alanındaki tüm yasal düzenlemelere rağmen şiddeti önleyememiş olmaktan üzgünüz. Sağlıkçılara şiddet uygulayan kişilerin mutlaka tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz. Tutuksuz yargılamak onları daha da şımartıp daha da taşkın hale getirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aycan, yeni sağlık personeli alınmasını, boşalan kadrolara mutlaka tekrar atama yapılmasını da isteyerek, sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.