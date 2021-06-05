MHP İstişare Toplantısına Başkanvekilimiz Katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde istişare toplantısı düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde istişare toplantısı düzenlendi.

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal öncülüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP İlçe Başkanları ve ilçe teşkilatları, Manisa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nazmi Akçay ve meclis üyeleri katıldı. Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıların ilçe ilçe devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Habermetre