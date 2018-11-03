MHP İlçe Başkanları İstişare Toplantısı Yapıldı

MHP ilçe başkanları istişare toplantısı yapıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: "Konyamızda da 31 ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı için iddialıyız"

KONYA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Konya'da da 31 ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı için iddialı olduklarını söyledi.

Partisinin Konya il başkanlığınca bir otel salonunda düzenlenen ilçe başkanları istişare toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP'nin Cumhur İttifakına bağlılığının devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine tek başına ve Türkiye'nin her seçim çevresinde katılacağını, adayların merkez yoklaması usulüyle belirleneceğini kaydetti.

Kalaycı, "Tüm teşkilatlarımız yöresinde sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip Genel Merkezle paylaşacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019'da büyük bir başarıya imza atacaktır. Konya'mızda da 31 ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı için iddialıyız ve inşallah kazanacağız. Buna inanıyoruz, elbette çok çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

"Büyükşehir ve 31 ilçenin alayına talibiz"

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 31 ilçenin tamamına talip olduklarını söyledi. İl Başkanı Çiçek, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde partimiz başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 31 tane ilçemizde 3 hilali dalgalandıracaktır. MHP olarak büyükşehir belediyesi dahil 31 ilçenin alayına talibiz. Özellikle ilçe belediye başkan adaylarımız ve büyükşehir belediye başkan adayımız toplumda kabul görmüş saygın kişiler olacak ve en önemlisi de halkla iç içe olacaktır. Yani halktan uzak vatandaşın sorunlarına kulak tıkayan vatandaştan uzak adaylarımız söz konusu olmayacaktır. Geçmiş dönemde MHP'li belediyelerimize baktığımız zaman 7/24 vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek bu noktada çözüm bulan belediyelerimizin olduğu gözükmektedir. Hakeza 31 Mart yerel seçimlerinde de biz bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Toplumda kabul görmüş, kendisini ispatlamış, Konyamızın sorunlarını bilen, temsil kabiliyeti olan, halkla iç içe, samimi adaylarımızla seçmenimizin karşısına çıkıp Konya belediyelerini alma noktasında çalışmalarımızı bugünkü toplantımızla birlikte başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Korkmaz ve Bulduk Özdemir ile il ve 31 ilçe başkanının katıldığı istişare toplantısı basına kapalı olarak devam etti.