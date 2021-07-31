MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin mahalle temsilcileri sertifika töreninde konuştu Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin dört bir yanında çıkarılan yangınlar gerçekten yüreğimizi kavuruyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin dört bir yanında çıkarılan yangınlar gerçekten yüreğimizi kavuruyor. Dünden bugüne yine herkes üzerine düşen görevi yerine getirmenin çabasını ortaya koyuyor." dedi.

Partisinin mahalle temsilcilerine sertifikalarının verildiği Arabayatağı Mahallesi'ndeki törende konuşan Büyükataman, Türkiye olarak çok sistematik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında çıkarılan yangınlar gerçekten yüreğimizi kavuruyor. Dünden bugüne yine herkes üzerine düşen görevi yerine getirmenin çabasını ortaya koyuyor. Öncelikle aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum, 3 vatan evladımızı kaybettik, Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hiç kimsenin endişesi olmasın, hiç kimse telaşa kapılmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, bu millet necip bir millettir, dün olduğu gibi en yoksul zamanında en güzel örneğini verdiği gibi yine bugün millet olarak el birliği içinde bu yaraları saracağız. Türkiye'ye diz çöktüreceklerini zannedenlere dün olduğu gibi bugün de yine Allah'ın izniyle gereken dersi hep birlikte vereceğiz."

"Tarihin belki de en zor günlerini yaşıyoruz"

Büyükataman, Türkiye'nin hemen her gün farklı bir entrikayla, senaryoyla karşı karşıya bırakılmak istendiğini ifade etti.

Tarihin belki en zor günlerini yaşadıklarını savunan Büyükataman, tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde düne göre daha profesyonel, daha iyi organize olunmuş bir kuşatmayla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Büyükataman, ülke olarak her alanda ve her anlamda bir kuşatma ile karşı karşıya olduklarını kaydederek, "Çok ciddi bir dayatma kıskacıyla karşı karşıyayız. İçeride ve dışarıda ciddi ihanetlere muhatap oluyoruz. Adeta yeni baştan sınanıyoruz. MHP olarak, Türk milliyetçileri olarak dünden bugüne sorumluluklarımızın idraki içinde bu şerefli mazinin omuzlarımıza tevdi ettiği sorumluluk neyse, dün de bugün de yarın da gereğini yerine getirebilmenin sabır ve gayreti içinde olduk, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP Bursa İl Başkanlığınca hazırlanan sertifikalar, bazı mahalle temsilcilerine takdim edildi.

Ayrıca Ataman'a üzerinde ismi yazılı, amatör futbol kulüplerinden Arabayatağı Spor Kulübünün forması hediye edildi.

Törene MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Muhammet Tekin, İl Başkan Yardımcısı Sertaç Yurdacan ve ilçe temsilcileri ile parti üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz