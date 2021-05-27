MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti genel merkezine gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi İl Başkanları toplantısından görüntüleri ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde İl Başkanları toplantısına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti genel merkezine gelişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

İl Başkanları toplantısından görüntüleri ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde İl Başkanları toplantısına katıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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