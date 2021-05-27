MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti genel merkezine gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi İl Başkanları toplantısından görüntüleri ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde İl Başkanları toplantısına katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti genel merkezine gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
İl Başkanları toplantısından görüntüleri ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde İl Başkanları toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı