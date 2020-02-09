: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan AKPM'ye "çifte standart" tepkisi

09.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:31

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türk Grubu Üyesi Kamil Aydın, AKPM'deki çalışmalar sırasında "Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını ve çifte standarda maruz kaldığını" belirtti.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası kuruluşların, raporlar ve önergeler üzerinden "uluslararası etkinlik" adı altında bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ'nün faaliyetlerini aklama gayretinde bulunduklarını anlattı.

AKPM tarafından hazırlanan, "Avrupa'da Gazetecilerin Güvenliği ve Medya Özgürlüğü" konulu raporda, "Türkiye, ceza ve terörle mücadele yasalarını basın ve gazetecileri susturmak için suistimal etmeye son versin" mesajı verildiğini aktaran Aydın, söz alarak bu rapora Türkiye'nin itirazını dile getirdiğini söyledi.

Aydın, Kaşıkçı cinayetinin Türkiye'de bir yabancı misyon temsilciliğinde işlendiğini hatırlatarak, "Buna yönelik hiçbir şey söylenmezken bir anda Türkiye mercek altına alınıyor. Tutuklanan FETÖ'cü gazeteciler isim verilmeden, terör örgütüne mensubiyetleri dile getirilmeden sanki Türkiye'de kısıtlama söz konusu gibi dile getiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası ilişkilerde 'Türkiye'nin ali menfaati' gözetilmeli"

Türkiye'yi uluslararası kurumlarda temsil eden iktidar ve muhalefet milletvekillerinin "Türkiye'nin ali menfaatlerini gözeterek" hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Biz orada (AKPM) diplomatik anlamda cephe savaşı verirken, Türkiye'nin aleyhine ipe sapa gelmez bütün iddiaları çürütmeye çalışırken, muhalefet adına iç siyaseti dış siyasete taşımaya çalışanlara da üzülüyoruz. FETÖ ve PKK üzerinden demokrasi, insan hakları, gazetecilik, basın özgürlüğü noktasında Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olmadığı imajını yaratma gayretleri var. Buna iç siyasetin taviz vermemesi gerektiğini söylüyorum. Taviz verenlerin de maşeri vicdanda gerekli cevabı alacakları kanaatini taşıyorum."

Söz konusu raporun hazırlandığı dönemde Batı Trakya'da bir Türk soydaşa ait radyo istasyonuna da saldırı olduğuna dikkati çeken Aydın, "Bir medya mensubu kardeşimizin arabasına molotofkokteyli atıldı. Niye onunla ilgili hiç yazmıyorsunuz? Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma olunca böyle bir çifte standarda maruz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Akıncı bağımsızlığı hazmedememiş"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Aydın, "Cumhurbaşkanı statüsündeki bir insan, İngiliz gazetesine verdiği mülakatta ipe sapa gelmez, bizi rencide eden, inciten birtakım beyanatlarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın, mülakatında çoğulcu yapı özleminden bahsettiğine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bağımsızlığı bile hazmedememiş bir yapı Kıbrıs'ta yönetime talip. Kime yaranmaya çalışıyorsunuz? Bağımsızlığın, neden seni rahatsız ediyor? Orada dalganan bir bayrağın var, kendi vatanın. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz? İnşallah Kıbrıs Türk'ü buna da gerekli cevabı gösterecektir, Batı'ya yaranmaya çalışıyor. Kıbrıs Rum kesimine el altından birtakım mesajlar da gönderiyor."

Kaynak: AA

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