MHP Gaziantep Teşkilatından MHP Kilis Teşkilatına Moral Ziyareti

Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan Kilis milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hasan Mısırlıgil'i ziyaret ederek son günlerde Kilis'e atılan roketlerler sonucu meydana gelen olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Suriye'nin Afrin Bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DAEŞ hedeflerine karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun hemen ardından sınır bölgelerinde bulunan Hatay ve Kilis'e teröristler tarafından atılan roketler sonucu yaşanan sıkıntılardan dolayı MHP Gaziantep Teşkilatı MHP Kilis teşkilatına moral ziyaretinde bulunarak,roket düşmesi sonucu hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil Gaziantep MHP teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Zor günlerde yanımızda olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Kilis'imiz zor günler geçiriyor. Ancak direniyoruz direneceğiz. Hainler bizi üç beş roketle korkutacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Hepiniz hak ettiğinizi bulacaksınız. MHP Kilis teşkilatı olarak vatandaşlarımızla birlikteyiz. Buradayız. Hepimiz gerek duyulduğunda Afrin'e gitmeye hazırız" dedi. MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez./ toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' sözünü hatırlatarak, ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini hiçbir roketinde bu milleti korkutamayacağını söyledi.

Taşdoğan, "Son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı Kilisli hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehrimize atılan roketler sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Bugün sizlerle birlikte acılarınızı paylaşmaya geldik. Acınız acımızdır" şeklinde konuştu.

MHP Gaziantep ve Kilis İl başkanları ve yönetim roket düşmesi sonucu hasara uğrayan Çalık Camii'nde incelemelerde bulunduktan sonra esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bol bol sohbet eden MHP'liler,"Birlik ve beraberlik içerisinde verilen mücadelemiz milletimize ve ordumuza büyük moraldir. Allah'ın izniyle şanlı ordumuz bölgeyi teröristlerden temizleyecek ve zaferle dönecektir. Bizlerde ülkemizin yaşadığı beka sorununu aşmak için el ele gönül gönüle vereceğiz. Bu millet bu zor günleri de 7'den 70'e milli ruh bilinciyle Türk Milleti olma bilinciyle inşallah aşacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Düşman korku içerisindeyken bizler zaferle taçlanacağız" diye konuştular.

MHP'li heyet daha sonra Kilis Çalık Camii'ne düşen roket sonucu şehit olan Muzaffer Aydemir'in acılı ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi. - GAZİANTEP