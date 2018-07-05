MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'dan Nto'ya Teşekkür Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve beraberindeki heyet ile birlikte Nizip Ticaret Odası'na (NTO) teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette bir konuşmasını yapan NTO Başkanı Mehmet Özyurt yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'a yeni görevinde başarılar dileyen NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sermet Atay'ın Milletvekili seçilmesi Gaziantep ve Nizip adına sevindirici bir durum olmuştur. Bundan sonraki çalışmalarımızda ülkemizin bölgemizin ve Nizip'in menfaati için milletvekilimizin takipçisi olacağız. MHP Gaziantep milletvekili oldunuz ancak bizler sizi bir Nizip milletvekili olarak kabul ediyoruz, bu yüzden sizden beklentilerimiz yüksek olacaktır. İlçemizin bölgemizin bir sorunu olduğunda ilk arayacağımız çözüm bulmaya çalışacağımız kişilerden birinin siz olacağınızı belirtmek isterim. Bize yardımcı olacağınızdan zaten hiçbir zaman şüphemiz olmamıştır, olmayacaktır da çünkü sizleri yıllardır tanıyoruz. Ben bu vesile ile şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına Gaziantep Milletvekilliğinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diler görevinizde başarılar dilerim."

MHP Gaziantep Milletvekili Adayları Sermet Atay ise 24 Haziran seçimlerinin tamamlanması ile birlikte 27. Dönem Milletvekili olduklarını ifade ederek, "Cumartesi günü yemin ederek görevimize başlayacağız. Bizlere destek veren veya vermeyen ancak çorbada tuzu olan herkese makamında iade-i ziyaret yaparak teşekkür etmek istedik. Öncelikle şunu belirtmek isterim Mehmet Özyurt Başkanım geçmişte siyaset yaptığım yol arkadaşım. Gerçekten dürüst kaliteli ve memleketine hizmet etmeye çalışan değerli bir dostumdur. Bundan sonrada inşallah hep beraber ülkemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Kendimi biraz da Nizip'li olarak görüyorum çünkü önceki görevimden dolayı barak kültürüne ve çevresine yabancı değiliz. Bu sebeple buraya özel bir yakınlığımız bulunmaktadır. Nizip'e hizmet etme ve sorunlarına çözüm bulma noktasında MHP Gaziantep Milletvekili ve cumhur ittifakı olarak her zaman Nizip'in yanında olacağız. Bizim yapabileceklerimizi yazılı veya sözlü olarak bize bildirirseniz sizlere daha faydalı oluruz. Çünkü en net ve doğru bilgi kaynağımız odalarımızdır. Bu vesile ile bizleri kabul ettiğiniz ve destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan ziyarete Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yiğit, Osman Alpaslan, Mustafa Kaya, NTO Meclis Üyesi Necdet Başeğmez ve MHP heyeti üyeleri de katıldı. - GAZİANTEP