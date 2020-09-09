MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye geçti AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti saflarına geçti. Usta'nın katılımıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükseldi.

AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye geçti. Törene İYİ Parti Lideri Meral Akşener de katıldı. Usta'nın bu hamlesi ile birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı da değişti ve İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükseldi.

"GAGALANACAKSINIZ PEŞİNEN SÖYLEYEYİM"

İYİ Parti'ye katılanlar için düzenlenen törende bir konuşma yapan Akşener, "Gerçekten inanılmaz zorlu bir yolculuk. Ama o iç hesaplaşmayı yaptığınız zaman iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki İYİ Parti kurulmuş diyeceksiniz. Eğer İYİ Parti kurulmamış olsaydı, Türkiye'de neler konuşulurdu? Bugün eğer işsizlik, esnafın derdi, haksızlığa uğrayan çocukların derdi, üniversite mezunlarının yüzde 80'inin fazlasının yurt dışına gitmeyi düşünmeleri konuşuluyorsa bunun sebebi sizsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Çok çalışacaksınız. Türkiye'nin sorunlarına ve çözüm önerilerine vakıf bir insansınız Gagalanacaksınız onu peşinen söyleyeyim. Sonra akşam kafayı yastığa koyduğunuzda iyi ki bu yola çıkmışım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

USTA'NIN İHRAÇ SÜRECİ

Erhan Usta, 2018'de TBMM'de "Bütçede lüzumsuz harcamalar var ise gözden geçirilmelidir" deyince Bahçeli tarafından MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. Usta, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AK Parti ile MHP arasındaki 'ittifak' görüşmeleri için "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" dedikten sonra ise MHP'den ihraç edilmişti.

SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Usta'nın İYİ Parti'ye geçmesi ile TBMM'de sandalye dağılımı şöyle oldu; AK Parti'nin 291, CHP'nin 138, HDP'nin 58, MHP'nin 48, İYİ Parti'nin 38, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisinin ise birer milletvekili bulunuyor.