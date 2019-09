MHP'den Bülent Arınç'a siyaseti bırakma çağrısı

13.09.2019 09:01

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk ile ilgili açıklamasına bir tepki de MHP'den geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabında yaptığı açıklamada AK Partili Bülent Arınç'ın siyaseti bırakması gerektiğini öne sürerek, 2023'te düzenlenecek seçim çalışmalarında Arınç'ın yer alması durumunda 'yol kazası' çıkabileceğini iddia etti. Yalçın'ın ifadeleri şunlar:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin B. Arınç'ı muhatap alıp sözlerinize cevap vermesini; kendisinin karakterini, tabiatını iyi bilen; nelere yol açabileceğini tahmin eden tecrübeli bir liderin öngörüleri, yani testi kırılmadan tedbir alma gayreti olarak yorumlanmalıdır.

Bülent Arınç'ın, özellikle 15 Temmuz sonrasında Genel Başkanımızın siyasi görüş ve düşüncelerini, Cumhur İttifakı konusundaki açıklamalarını istihza ile değerlendirmesi aklı başında hiçbir politikacının başvurmayacağı kalın kafalılık ve küstahlık numunesidir.

İlkeli, dürüst, açık ve tutarlı duruşuyla bilinen MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar siyasetin gündemine getirip de haklı çıkmadığı konu kalmamıştır. Kimsenin şüphesi olmasın, 2023 öncesinde de Sayın Devlet Bahçeli'nin öngörüleri doğru çıkacaktır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ittifak konusundaki değerlendirmeleri, MHP-AKP işbirliğinin bir turnusol kâğıdı işlevi göreceği tezine dayanmaktadır. Bu sayede herkesin safı, yeri, rengi ve niyeti belli olmaktadır.

MHP Lideri; daha başından bu ittifakı yüreklilik ve tutarlılıkla dile getirerek kendisinin ve partisinin millet nezdindeki yüksek itibarını konsolide etmiş, şer cephesinin de kimyasını bozmuştur.

Bu ittifak; şer cephesinde kafa karışıklığına, kıpırdanmalara, zorunlu bir takım iş birliklerine, derin krizlere, hatta ayrışma ve ihtilaflara yol açmıştır. Bu da sonuçta o cephenin mağlubiyetiyle sonuçlanacaktır.

Çünkü millet; 2019 seçimlerinde kimin kimle ittifak yaptığına, kimin kiminle iş tuttuğuna, kimin karanlık mahfillerin yöntemleriyle siyasi rekabet ettiğine, kimin millî çıkarları politik hesapların önünde tuttuğuna bakmış ve notunu almıştır.

İşin vahim tarafı, safını ve siyasi kıblesini şaşıran Sayın Arınç da bu felaket korosuyla beraber gazel okumaktadır. Arınç muhtemelen tasarlayarak, hesaplayarak kendi partisi ve partimiz ile polemiğe girerken kulağını çekmesi gerekenlerse kendisini kibarca ikaz etmektedir.

Biz, Arınç'ın MHP ile didişirken hangi yararları hedeflediğini hesap edemeyen suskun çevrelerin bilgisine bir karakter analizi sunalım:

Bülent Arınç'ın politika sahnesinde giydiği tevazu ve mahviyet hırkasının altında; kontrol edilemeyen kibir, yontulmamış büyüklenme hissi, olgunlaşmamış fikir yükü ve hazmedilememiş allameliğin terkibinden dikilmiş sakil bir gömlek sırıtmaktadır.

Sayın Arınç, kâmil bir Müslüman ve donanımlı bir siyasetçi ambalajının içinde hayli şişkin bir ego barındırmaktadır. Hâlbuki ambalaj da tekerlek de oldukça eski ve aşınmıştır. Yerli yersiz kabaran egosu; hem ambalajdan hem tekerlekten zaman zaman taşmakta, bombe yapmaktadır. Sayın Arınç bu kafayla yola gitmekte ısrar ettiği sürece önüne her çıkan tümsekte şişkinlikler artacaktır.

Bu arabanın seyir hâlindeyken kaçınılmaz surette patlayıp her an elim bir kazaya yol açması mümkündür. Kendisine tavsiyemiz; külüstür araba ve eski tekerleklerle yola çıkmaması, siyasi alametini bir an evvel hurda politikacılar garajına çekmesidir. Velhasıl bu arabayı 2023 seçim kervanına katmak, yol kazasına davetiye çıkarmaktır."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Habertürk Tv'de katıldığı Manşet programında, 'terörle bağlantılı olduğu' gerekçesiyle yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili "Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİLİ TURAN'LA DA TARTIŞTI

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Arınç'a tepki göstererek, "Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, biz terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla niye kayyum atadın, niye bunu yaptın dediler. PKK'ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Turan'ın boyundan büyük işlere karıştığını söyleyen Arınç, "Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur." dedi. Turan da Arınç'ın cevabı sonrası bir açıklama yaparak, "Bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya çalışmak bir erdemdir ve asla kaybedilmemelidir." ifadesini kullandı.