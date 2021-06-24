MHP'den askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini desteklediklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini desteklediklerini söyledi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri ceza kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde MHP Grubu adına söz aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli birliğimizin ve bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızın teminatı olduğunu belirten MHP'li Bulut, "Ordumuzun disiplini, etkinliği ve saygınlığı elbette ki milletimizin istikbali ve gelecekteki birliği için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle huzurdaki kanun teklifi bu amaca matuf bir düzenleme olmakla, MHP Grubu adına desteklediğimizi bir daha ifade etmek isterim. Silahlı Kuvvetlerimizin özverili çalışmaları, milletimiz için yüksek fedakarlığı karşısında ordumuzu hedef alan her türlü çarpık zihniyet ve küresel iş birlikçilere karşı Silahlı Kuvvetlerin itibarının muhafazasını sağlamak, ordumuzun manevi şahsiyetini korumak her Türk evladı için milli bir görevdir. Anadolu evlatlarından müteşekkil bu kutlu dergah milletimiz tarafından peygamber ocağı olarak adlandırılmaktadır. Kendi ordusuna Peygamber ocağı payesini veren, evlatlarını bu kutlu ocağa düğün bayramla teslim eden dünyada başka bir millet var mıdır?" dedi.

Bulut, "Bugün, sinsice bütün kurumlarımızı, başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere güvenlik güçlerimizi itibarsızlaştırmak, milletimizin bu kurumlara olan sonsuz güvenini sarsmak gayesiyle algı yönetimi yapan odaklar bilmelidirler ki bu kurumlar Türk milletinin bizzat kendisidir. Bizler, başta ordumuz olmak üzere güvenlik güçlerimizi bölücülere gözyaşı dökenlerin gözünden değil bu millet uğruna şehit düşenlere ağıt yakanların dilinden tanımaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı