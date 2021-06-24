MHP'den askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'den askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi

MHP'den askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini desteklediklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini desteklediklerini söyledi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri ceza kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde MHP Grubu adına söz aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli birliğimizin ve bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızın teminatı olduğunu belirten MHP'li Bulut, "Ordumuzun disiplini, etkinliği ve saygınlığı elbette ki milletimizin istikbali ve gelecekteki birliği için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle huzurdaki kanun teklifi bu amaca matuf bir düzenleme olmakla, MHP Grubu adına desteklediğimizi bir daha ifade etmek isterim. Silahlı Kuvvetlerimizin özverili çalışmaları, milletimiz için yüksek fedakarlığı karşısında ordumuzu hedef alan her türlü çarpık zihniyet ve küresel iş birlikçilere karşı Silahlı Kuvvetlerin itibarının muhafazasını sağlamak, ordumuzun manevi şahsiyetini korumak her Türk evladı için milli bir görevdir. Anadolu evlatlarından müteşekkil bu kutlu dergah milletimiz tarafından peygamber ocağı olarak adlandırılmaktadır. Kendi ordusuna Peygamber ocağı payesini veren, evlatlarını bu kutlu ocağa düğün bayramla teslim eden dünyada başka bir millet var mıdır?" dedi.

Bulut, "Bugün, sinsice bütün kurumlarımızı, başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere güvenlik güçlerimizi itibarsızlaştırmak, milletimizin bu kurumlara olan sonsuz güvenini sarsmak gayesiyle algı yönetimi yapan odaklar bilmelidirler ki bu kurumlar Türk milletinin bizzat kendisidir. Bizler, başta ordumuz olmak üzere güvenlik güçlerimizi bölücülere gözyaşı dökenlerin gözünden değil bu millet uğruna şehit düşenlere ağıt yakanların dilinden tanımaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Muharrem İnce Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Brad Pitt Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP'den askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:06:57. #1.14#

title