MHP Büyükşehir Adayı Akın Oda Başkanlarını Dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Nazilli'de faaliyet gösteren esnaf odası ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Nazilli Belediyesi tarafından işletilen Hangar Cafe-Restoranda düzenlenen kahvaltının ardından Esnaf Odaları ve STK'ların başkanları ve temsilcileri ile kahve içerek tek tek sorunlarını, sıkıntılarını dinleyen Akın, projelerini de anlatarak sorunların çözümü için Büyükşehir belediye başkanı olarak kendilerine yetki verilmesi için destek istedi. Kahvaltı sırasında kendisine birde sürpriz hazırlayan MHP Nazilli İlçe Teşkilatı 50 yaşına giren Ümmet Akın'n 50. yaş günü de kutladı.

Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kahvaltıya MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Halık Alıcık, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, MHP Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Esnaf Odası Başkanları, STK Başkanları, MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Kahvaltının ardından MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Esnaf Odalarının ve STK'ların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. Seçilmesi halinde sorunları nasıl çözeceğini ve projelerini anlattı.

Davete katılan oda başkan ve STK başkanlarına teşekkür eden MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, "Bugünkü toplantımız tamamen oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir araya geldik. Biz konuşmayalım, onlar konuşsunlar dedik. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda Nazilli'nin sorunlarını paydaşlarımızın bildiği gibi, onlarında bildiği, onlarında duygu, düşüncelerini ve hayallerini dinlemek istedik. Bizim yaptığımız araştırmalarda da, başkanlarımızın hayalleri bizim hayallerimizle örtüşüyor. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında hayal ettikleri, inandıkları, yoruldukları, terledikleri, inançlarıyla bizim inançlarımız Büyükşehir Belediye Başkanlı olarak Nazilli'de Başkan arkadaşlarımızla, ekip, takım biz anlayışıyla Nazilli'mizi bugünkü durumdan daha iyi yerlere getireceğimizi sizler aracılıyla kıymetli hemşerilerimize duyurmak istiyorum. Trafik sorunu, otopark sorununa, 59 kaleme hitap eden inşaat sektörünün sorunlarını konuştuk. Çözüm yollarını konuştuk. Başkan olmuş gibi sorunlara çözüm aradık" dedi.

Basında son günlerde gündem olan ve merakla beklenen mevcut İncirlova ve Nazilli Belediye Başkanlarının adaylıklarıyla ilgili soruya da Ümmet Akın, "Herhalde Cuma günü ya da bir sonraki hafta içi başkan adaylıkları açıklanacak. Antalya'da Genel Başkan Yardımcımız Deniz Depboylu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'la görüştük. Her iki başkanımızın da bir sorunu olmadığını, mevcut başkanlarımızla yola devam edileceğini belittiler" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ve beraberindekiler esnaf ve Pazar ziyareti yaptı. - AYDIN