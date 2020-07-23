MGC'den 24 Temmuz Gazetecilerin dayanışma günüdür
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MGC'den 24 Temmuz Gazetecilerin dayanışma günüdür

Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yapan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, "Bir süre Bayram olarak kutlanan 24 Temmuz, Gazetecilerin Mücadele ve Dayanışma günüdür" dedi.

MGC'den 24 Temmuz Gazetecilerin dayanışma günüdür
23.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:40

Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yapan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, "Bir süre Bayram olarak kutlanan 24 Temmuz, Gazetecilerin Mücadele ve Dayanışma günüdür" dedi.

Türk Basın tarihinde önemli bir yeri olan 24 Temmuz 1908 tarihinin, gazetelerin mücadelesine büyük katkı verdiğini kaydeden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, "Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler, sansür memurlarının denetim ve kontrolünden geçtikten sonra yayınlanıyordu. 10 Mayıs 1876'da başlatılan bu uygulama 24 Temmuz 1908 tarihinde, ikinci meşrutiyetin yürürlüğe girmesi ile sona ermiştir. Bu tarih günümüzde sansürün kaldırılması olarak nitelendiriliyor ve 24 Temmuz tarihi 1971 yılına kadar basın bayramı olarak kutlanmıştır. Ondan sonra da Gazetecilerin dayanışma birleşme ve mücadele günü olarak kutlana gelmiştir" şeklinde konuştu.

Özgür basın kuruluşlarının ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında, çağdaşlaşmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Güner, "Basın kuruluşlarımız sorunları olsa da sorumluluklarını ön planda tutarak halkın haber alması ve gerçekleri öğrenme hakkı için tüm gücüyle ayakta durabilmek için yaşam savaşı vermektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte, karasal yayın yapan televizyonlar kapanmış, uydu yayını yapan televizyonlar ise ekonomik sorunlarla uğraşmaktadır. Yazılı basın okuyucu kitlesini kaybederken, Radyolar da ayakta kalmanın mücadelesini vermektedir. Hiçbir yasal alt yapısı olmayan sadece basın kanununa aykırı davrandıkları için işlem yapılan internet medyası da etkin olmakla birlikte bir an önce yasal bir yapıya kavuşmanın çalışmalarının yapılmasını beklemektedir. Basın kuruluşları zor günler yaşarken Malatya'da internet üzerinden yayın yapan kuruluş sayısının 300'ü aştığı ifade edilmektedir. Bu nedenle İnternet medyasının yayın yaparken, yazılı basında olduğu gibi Savcılıklara beyanname verme zorunluluğu getirilerek en az iki sorumlu görevlendirilmesi halinde istihdama katkı sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılanma içerisinde olan Basın İlan Kurumunun, tüm basın kuruluşlarına destek anlamında önemli olduğuna da işaret eden MGC Başkanı Vahap Güner, "Malatya da son 5 yılda gelişen teknolojiyle kapanan basın kurumlarında çalışan 100'den fazla basın çalışanı işsiz kaldı. 50 Civarında basın kartı iptal edildi. Malatya'da basın kartı sayısı ilk defa 50'inin altına indi. O nedenle 24 Temmuz Gazetecilerin dayanışma günüdür, ayakta kalmanın mücadele günüdür. İşsiz kalan basın mensuplarını kurumlarında istihdam ederek tüm faaliyetlerini basın kuruluşlarıyla paylaşan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Battalgazi, Yeşilyurt, Arapgir, Arguvan, Akçadağ ve Darende Belediye Başkanlarına, İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi Rektörlerine, Ticaret ve Sanayi Odasına, Ticaret Borsasına Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak gazetecileri istihdam ettikleri için teşekkür ediyoruz. İşsiz kalan çok sayıda basın çalışanları da internet yayıncılığı yaparak gazetecilik görevlerini yapmaya çalışmaktadır. İşte bu durum Malatya'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak önemli bir çözümdür. İnternet medyası da yasal yapıya kavuştuğunda işsiz gazetecilerin istihdam edileceği yeni bir alan olacaktır. Bu nedenle Basın İlan Kurumunun yazılı basını desteklediği gibi, Televizyon, Radyo ve internet yayıncılığını da desteklemesi gerekmektedir. Gazetelerimizde yayınlanmaya devam etsin, diğer basın kuruluşları da istihdam oluşturarak desteklerden yararlandırılmalıdır. Beklentimiz, son dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca başlatılan çalışmaların kısa sürede olumlu sonuçlanması ve Basın Yasası'nın yeniden ele alınarak Basın kuruluşlarının taleplerine cevap verecek düzenlemeler yapılmalıdır. 24 Temmuz'u Basın Bayramı olarak değil, geçtiğimiz yıllarda da vurguladığımız gibi dayanışma ve basın ilkeleri konusunda ortak hareket etme günü olarak görüyor, bu anlamda kutluyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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