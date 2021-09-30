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Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi belli oldu mu?

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Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi belli oldu mu?

İslam alemi için çok önemli olan bu kandil Hz. Muhammed (sav)'in doğum günü nedeniyle dua edilir. Peki, yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nde ne yapılır? Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi belli oldu mu? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? Mevlid Kandilinde ne oldu?

Müslüman alemi için büyük önem arz eden 2021 Mevlid Kandili tarihi merak konusu oldu. İslam dininde geçerli olan Hicri takvimde Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelenMevlid Kandili'nde ne yapılır? Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi belli oldu mu? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? Mevlid Kandilinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

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Haber: Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi belli oldu mu? - Haberler
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