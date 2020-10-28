Mevlid Kandili mesajları ayetli | Mevlid Kandili mesajları hadisli | En güzel 2020 Mevlid Kandili mesajları resimli

2020 Mevlid Kandili bu gece ihya edilecek. Peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği mübarek günde yapılacak ibadetler ve en güzel Mevlid Kandili mesajları haberimizin detaylarında... Mevlid Kandili mesajları ayetli resimli, Mevlid Kandili mesajları hadisli resimli, Mevlid Kandili mesajları ayetli, hadisli...

Mevlid Kandili gecesini dolu dolu geçirmek için Kur'an-ı Kerim okumak, Salavatı Şerife çekmek, namaz kılmak ve tövbe etmek gibi ibadetler yapılır. Mübarek Mevlid Kandili yaklaşıyor. İbadetler yaptığımız, büyüklerimizin hatırını sorduğumuz bu mübarek günde sevdiklerimize atabileceğimiz için en güzel Mevlid Kandili mesajları, resimli Mevlid Kandili mesajları nelerdir? Mevlid Kandili mesajları resimli... En özgün mevlid kandili mesajları resimli, yeni mevlid kandili mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI AYETLİ, HADİSLİ

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

-"Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, hayırlı kandiller!

-"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Rasulallah. Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

-Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim! İyi ki doğdun ya Resulullah. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

- Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı kandiller.

- Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

- Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

-Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.

-Hayırlı Kandiller "Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül! Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül."

-Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle...

-Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, umutlu ve sevgi dolu kandiller olması dileğiyle... Hayırlı Kandiller.

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller...

-Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

-Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

-Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

-Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-ı gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

-Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

-Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

-Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

-Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

-Bugün Peygamber Efendimizin doğduğu gündür. Peygamber Efendimiz yılında Rebiülevvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde Müslümanlar Peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun.

2020 MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ

2020 yılı Mevlid Kandili için en güzel resimli mesajlar...